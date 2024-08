– Vi synes det var helt fryktelig å se elgen slik.

Det sier Sissel Breiland til NRK etter hun så elgen etter hun hadde gått en tur.

Hun så elgen på Offersøy i Alstahaug kommune i Nordland. I det området er hun vant med å se mye elg, men dette synet var noe helt nytt.

Det var Helgelands Blad som omtalte saken først.

Ikke uvanlig virus

Ifølge Veterinærinstituttet skyldes elgens hudvorter en infeksjon i huden. Elgen er hardt rammet av papilomma-virus, som har utviklet seg til fibropapillomatose.

Hudvorter er relativt normalt på hjortedyr i Norge.

Det første rapporterte tilfelle av hudvorter i på hjort i Norge var i 2019. Sykdommen er mest utbredt i Vestland.

Vorteviruset smitter ikke over til mennesker eller andre dyr.

Kan være aktuelt å avlive elgen

– Om det blir veldig mange vorter og dyret blir medtatt, og eventuelt utvikler infeksjoner grunnet sår i vortene, kan det være aktuelt å avlive dyr, skriver Jørn Våge i Veterinærinstituttet til NRK.

Forsker Jørn Våge Foto: Bryndis Holm

Hvis elgen skal avlives må det gjøres av dyrevelferdsmessige grunner. En eventuell avlivning må avgjøres lokalt av viltansvarlige.

Alstahaug kommune har ikke bestemt seg for om elgen skal avlives eller ikke.

– Som alltid når det er snakk om skade eller sykdom på elg, så prøver vi å vurdere allmenntilstanden til dyret.

Det skriver skogbrukssjef i Alstahaug kommune, Ragna Gunn Bye i en e-post til NRK.

Hun legger til at elgen ser ut til å få i seg nok mat, men at det er andre faktorer å ta hensyn til.

– Et spørsmål når det gjelder dette dyret er eventuell fare for smitte. Når vi har mulighet prøver vi å planlegge et eventuelt uttak slik at det blir minst mulig stress for dyret. Vi observerer og søker kunnskap hos fagfolk, avslutter Bye.

Les også – Vorter er vanlig i dyreverdenen

Mangler deler av ørene

I tillegg til vortene mangler elgen ørespissene.

Jørn Våge mener det er stor sannsynlighet for at dette kan skyldes en forgiftning fra meldrøye.

Meldrøye er en sopp som kan være på ulike gress- og kornslag.

Giftstoffene kan føre til sammentrekning på blodkarene. Ved langvarig forgiftning kan dyret få koldbrann.