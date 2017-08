Elektrisk rullestol startet boligbrann – kvinne omkom

Det er Avisa Nordland som melder om konklusjonen fra Kripos' seksjon for brann og kjemi i dag.

– Arnestedet for brannen var batteriene bak på rullestolen, opplyser politiadvokat Øystein Røsnes til an.no.

Det var i midten av oktober i fjor at kvinnen i 60-årene omkom i boligbrannen i Bodø. Én av politiets teorier var at den elektriske rullestolen er brannårsaken.

Like etter bekreftet politiadvokat Øystein Røsnes overfor NRK at én av teoriene er at brannen startet i den elektriske rullestolen.

Undersøkte rullestolen

På kvelden 13. oktober politiet fikk melding fra brannvesenet om røykutvikling fra en leilighet i Bodø sentrum. Kvinnen ble funnet like etter, og bekreftet død av helsepersonell på stedet.

Politiet undersøkte den aktuelle rullestolen, og i forrige uke forelå altså konklusjonen. Saken er ferdig etterforsket fra politiets side.

Det er langt fra første gang det oppstår branner i elektriske rullestiler. En rapport fra Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) viser at de i perioden fra 2002 til 2007 mottok 20 meldinger om uhell/nesten-uhell i tilknytning til brann i elektriske rullestoler.

I fjor ble det pekt på en el-rullestol som mulig årsak til at en 76-åring mistet livet, og i 2014 døde en 80-åring som følge av at den elektriske rullestolen tok fyr. Det har også vært flere andre dødsulykker med brann i el-rullestol som årsak (se faktaboks).

I rapporten fra DSB står det at det er svært krevende å finne brannårsaken i en helt utbrent stol, men at det i tilfellene hvor årsaken er kjent har skyldes feil i en elektrisk komponent.