– Jeg vil med dette meddele at jeg ikke kommer til å be om renominasjon til Stortinget i 2021.

Det skriver Eirik Sivertsen i en melding på sin Facebook-side mandag.

– En del av grunnen for dette er at Arbeiderpartiet har mottatt et varsel rettet mot meg. Varselet er nå håndtert og ferdigbehandlet i tråd med Arbeiderpartiets retningslinjer. Partiet har konkludert med at jeg har brutt disse. Det tar jeg til etterretning.

– Som en konsekvens av dette ba partiet meg fratre vervet som fraksjonleder for Arbeiderpartiet i kommunalkomiteen, og det så jeg som naturlig. Jeg stiller også andre verv til disposisjon.

Sivertsen skriver videre at han fram til stortingsvalget i 2021 vil ivarteta sine plikter som stortingsrepresentant.

– Jeg er lei meg for den belastningen denne saken påfører varsler, min egen familie og partiet.

På Arbeiderpartiets nettsider skriver de følgende:

«Partikontoret sentralt har behandlet varselet etter partiets retningslinjer mot seksuell trakassering, og har konkludert med at Sivertsen har brutt disse. Som følge av dette har partiledelsen gitt Sivertsen beskjed om å fratre sitt verv som fraksjonsleder».

Det står videre at det dreier seg om et varsel fra et kvinnelig medlem i Arbeiderpartiet og gjelder en hendelse i nyere tid.

Sivertsen har meddelt Nordland Arbeiderparti at han ikke tar gjenvalg til Stortinget når denne stortingsperioden er over. Sivertsen har ingen øvrige verv i Nordland Arbeiderparti.

NRK får opplyst at saken skal stamme fra desember.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Erik Sivertsen, men han har ikke tatt telefonen. I Facebook-innlegget opplyser han at han ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer eller intervjuer utover dette.