– Pelle Politibil er blitt alvorlig syk og trenger reparasjon.

Slik innleder stortingsrepresentant fra Ap, Eirik Sivertsen, sitt spørsmål til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Sivertsen skriver at «det er forståelse for at dette ikke er en kjerneoppgave for politiet» og at «en ønsker å prioritere ressursene til andre oppgaver».

Men at:

– Det likevel er svært mange som ønsker å bidra. Vil justisministeren legge til rette for at Pelle Politibil kan få nødvendig behandling med midler som stilles til rådighet av andre?

Ruster

Bakgrunnen for saken er at Pelle Politibil nok har sett sine bedre dager.

Bobla, som hadde sin første opptreden i «Barnetimen for de minste» på NRK radio i 1986, fikk sin egen TV-serie i 1993. Pelle Politibil ble i sin tid til som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet for barn. Les mer på Wikipedia.

Eirik Sivertsen stiller spørsmål om Stortinget Foto: Olav Juven / NRK

Men over årenes løp har Pelle blitt «syk». Lokalavisene Avisa Nordland og Bodø Nu har fortalt om alvorlige rustskader, at og bilen ble avskiltet etter å ha vært på EU-kontroll.

Debatten har rast: Skal Pelle settes i stand? Og hvem skal i så fall betale for det? Det skriver Bodø Nu, som i går omtalte hvordan en av byens mer bemidlede så for seg å kunne bidra.

Eirik Sivertsen fra Ap mener ministeren må ta tak i saken:

Dette er spørsmålet til ministeren Ekspandér faktaboks Skriftlig spørsmål Dato: 13.12.2019. Til minister: Justis- og innvandringsministeren. Spørsmål: Pelle Politibil er blitt alvorlig syk og trenger reparasjon. Det er forståelse for at dette ikke er en kjerneoppgave for politiet og at en ønsker å prioritere ressursene til andre oppgaver. Det er likevel svært mange som ønsker å bidra. Vil justisministeren legge til rette for at Pelle Politibil kan få nødvendig behandling med midler som stilles til rådighet av andre? Begrunnelse: Pelle Politibil har vært en viktig ambassadør for politiet i mange år og mange har vokst opp med Pelle. Det er derfor et stort engasjement nå når det er blitt kjent at Pelle trenger reparasjon for å unngå avskilting. I følge oppslag i media er det ikke mulig for politiet å ta imot gaver. Onsdag uttalte Åge «Onkel Richard» Magnussen at Pelle tidligere har vært syk, den gang på 90-tallet. Da måtte de søke om dispensasjon for at private skulle få bidra til reparasjoner, og et bilverksted sørget for nødvendige reparasjoner.

– Pelle har både vært en viktig ambassadør av politiet og mange har en sterkt forhold til Pelle fra oppveksten. Pelle er en del av kulturarven for Bodø og Nordland. Derfor må vi ta vare på ham, sier Sivertsen til NRK.

– Dette skal vi ordne

Det tok ikke lang tid før justisminister Jøran Kallmyr (Frp) svarte på utfordringen.

– Dette skal vi selvfølgelig ordne. Pelle skal få muligheten til å bli frisk. Jeg fikk i går kveld en henvendelse fra lokale politikere om problemstillingen, og har i dag fått bekreftet at dette er noe vi skal få ordnet opp i.

Kallmyr sier videre at det er gode prinsipielle grunner til at næringsliv og andre ikke kan sponse drift av politiet. Men han mener at når det gjelder akkurat Pelle, så er det likevel ikke drift av politiet, ettersom det er lenge siden Pelle var i operativ tjeneste.

– Vi kan ikke la byråkratiske begrensninger sette en stopper for gode lokale initiativ til å ta vare på en viktig del av identiteten til politiet i Nordland, og i Norge for øvrig.

– Hadde mine to sønner på 3,5 år fått vite at det var min skyld at Pelle Politibil ikke ble fikset, så tviler jeg på at jeg noen gang hadde blitt tilgitt. Han er nemlig den kuleste politibilen i verden.

Pelles skaper Åge Magnussen, som i serien spiller «Onkel Rikard», forteller om engasjementet rundt Pelles «helse». Du trenger javascript for å se video. Pelles skaper Åge Magnussen, som i serien spiller «Onkel Rikard», forteller om engasjementet rundt Pelles «helse».

– Blir varm om hjertet

I 2009 ble Pelle innlagt på «bilsykehus» på Mo. I 2010 ble han friskmeldt.

Pelles skaper Åge Magnussen, som i serien spiller «Onkel Rikard», forteller om stort engasjement rundt saken på sosiale medier,.

– Jeg blir varm om hjertet når jeg ser alle de fine kommentarene. Mange har omsorg og omtanke for Pelle. Det er kjempeartig, sier han til NRK.

Om suksessen til Pelle Politibil sier han:

– Unger er opptatte av politibiler, uniformer og alt dette. At det kom en bil som kunne snakke og kommunisere med barn, det var noe nytt den gangen.