Éin omkom og tre vart skadde i frontkollisjon på E6 i Nordland

– Det er snakk om ein front mot frontkollisjon med store materielle skadar, seier operasjonsleiar Kai Eriksen i politiet i Nordland til NTB.

Han legg til at det var vanskelege køyreforhold og kraftig vind i området.

Ulykka skjedde i ei 80-sone på E6 ved Karihaugen, nokre kilometer sør for Mo i Rana, like over grensa til Hemnes kommune, klokka 23.30 torsdag.

Det var to personar i kvar personbil, alle menn i 20-og 30-åra.

– To av dei er lettare skadd. Ein person er meir alvorleg skadd, medan den fjerde vart erklært død på staden av lege, seier Eriksen.

Dei pårørande er varsla.

E6 har i natt vore stengt over Saltfjellet på grunn av uvêr. Foto: webkamera, Statens vegvesen

Vanskelege køyretilhøve

E6 var stengd nokre timar etter ulykka, men opna for fri ferdsel etter at politiet var ferdig med åstadundersøkingar.

Lenger nord er E6 stengd over Saltfjellet på grunn av uvêret. Bilistar som kjem nordfrå vert bedne om å stoppe ved Storjord. Førebels er vegen stengd fram til klokka 8.

Lenger sør, i Vefsn, er E6 stengd ved Mjåvatnet der det er omkøyring, og det er kolonnekøyring sør for Korgfjelltunnelen.

Aust for Mo i Rana er E12 stengd ved Umbukta pga. uvêret.