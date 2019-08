Drapstrussel mot rektoren ved Nord universitet

Organisasjonssjef Arne Brinchmann opplyser overfor avisa at trusselen kom for noen uker siden.

Men vil ikke gå nærmere inn på innholdet eller eksakt tidspunkt for når den kom.

Universitetet tok kontakt med politiet da trusselen kom.

Saken er anmeldt og etterforskes av Nordland politidistrikt.

I hardt vær

Rektoren har vært i hardt vær etter at styret ved Nord universitet bestemte seg for at studiestedene på Nesna og Sandnessjøen skulle avvikles.

Et vedtak som har skapt sterke reaksjoner både blant studentene og de om lag 120 ansatte på Nesna. På tirsdag demonstrerte de mot rektor.

Det skal ha vært synlig politi til stede på åpningen.

Om dette er som følge av drapstrusselen er uvisst.

Organisasjonssjef Arne Brinchmann skriver i en e-post til NRK at rektorens program fortsetter som planlagt.

– Saken er anmeldt og etterforskes. Sikkerheten er godt ivaretatt.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra rektor, men universitetet opplyser at universitet ikke vil gi ytterligere kommentarer i forbindelse med denne saken.

– Uakseptabelt

Nesna-ordfører Hanne Davidsen sier til NRK at hun tar sterkt avstand fra dette.

– Det er uakseptabelt. Vi ønsker en saklig debatt som går på sak og ikke person. Det er sagt mye og mange er lei seg, men drapstrusler er selvfølgelig ikke greit.

– Hvordan har du opplevd saklighetsnivået i debatten så langt?

– Debatten har til tider vært skarp. På Facebook har det vært personangrep i grupper, men disse har heldigvis blitt slettet raskt, sier Davidsen.