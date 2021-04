Ansatt i 20-årene døde – mener Lerøy har brutt loven

Dødsulykken skjedde under nedvasking av et isanlegg på Lerøys anlegg i Stamsund.

Hussein Afzail var i slutten av 20-årene da ulykken skjedde. Han ble klemt i en maskin og livet sto ikke til å redde. En annen ansatt skal ha startet anlegget. Arbeidstilsynet gjennomførte et tilsyn 26. februar.

IntraFish har nå fått innsyn i dokumenter som viser at Arbeidstilsynet mener Lerøy har brutt flere punkter i arbeidsmiljøloven.

Andre ulykken på kort tid

Bare uker før den fatale hendelsen var det en annen ansatt ved fabrikken som ble skadet. Personen fikk hånden inn i en maskin og ble skadet.

Ifølge IntraFish fikk Norway Seafoods da seks pålegg om utbedringer.

Under en måned senere skjedde ulykken med Afzail.

Både politiet og Arbeidstilsynet har gjennomført gransking. Politiet regner med å være ferdig med etterforskningen i løpet av juni.

Allerede nå har Arbeidstilsynet sendt varsel om at de mener Norway Seafoods har brutt flere punkter i arbeidsmiljøloven:

Brutt kravet om internkontroll.

Brutt arbeidsmiljølovens bestemmelse om organisering og gjennomføring av arbeidet.

Brytere var for dårlig merket.

Nødvendige advarsler og opplysninger for sikker bruk manglet.

Rapporten IntraFish har sett viser også til at de to andre ansatte som deltok i arbeidet, ikke hadde fått noen form for informasjon eller opplæring i den periodiske nedvaskingen.

Norway Seafoods anlegg i Stamsund. Foto: Kari Skeie / NRK

Dypt tragisk

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokat Astrid Lindgaard Olsen. Hun har forhørt seg med Husseins enke som godtar at NRK omtaler saken med navn og bilde. Utover det ønsker de ikke å kommentere saken.

Børge Soleng, daglig leder i Lerøy Norway Seafoods, svarer NRK per SMS.

– Dette er en dypt tragisk sak for alle berørte, som fremdeles er under gransking, skriver han.

– Lerøy Norways Seafoods eneste fokus er å bistå de berørte så godt vi kan, samt å bidra til granskingen av ulykken, slik at vi kan minimere risikoen for lignende ulykker i fremtiden så mye som overhodet mulig.

Utover det ønsker ikke Soleng å kommentere saken.