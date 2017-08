DNB venter vekst over normalen

Veksten ligger an til å overstige «normalvekst» allerede i år, anslår DNB i sitt nyeste anslag over utviklingen i norsk økonomi. DNB-rapporten «Økonomiske utsikter» slår fast at oljebremsen er i ferd med å slippe taket og at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp.