De fleste har fått med seg at det kan være lurt å gjemme påskeegget for de firbente.

Hunder tåler nemlig dårlig søtsaker.

Det gjelder spesielt mørk sjokolade som inneholder mye teobromin, som er giftig for kjæledyrene våre. Men også druer og rosiner kan være livstruende for hunder, og gi nyresvikt.

– Hvit sjokolade er ikke farlig. Melkesjokolade er mindre problematisk fordi den inneholder mindre teobromin enn mørk sjokolade. Men det kommer an på hvor mye hunden veier og hvor mye den får i seg.

Det forklarer Kristin Opdal Seljetun, seniorrådgiver og veterinær ved giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.

Akkurat som hos hunder, er sjokolade også giftig for katter. Sjokoladeforgiftning hos katt er imidlertid uvanlig ettersom katter oftest holder seg unna sjokolade. Foto: SARA VILDE SOLÅS / NRK

Seljetun råder alle dyreeiere og passe ekstra godt på i påsken når man er på fjellet.

Det er nemlig lite man kan gjøre fra hytta, hvis dyret først har fått en alvorlig forgiftning.

– Men ved noen forgiftninger kan det være nyttig å gi medisinsk kull. Det kan være lurt å kjøpe med seg fra apoteket før du drar til hytta, men skal ikke gis før du har snakket med veterinær.

Symptomer på forgiftning

– Det er jo vanlig at hunder spesielt, spiser mye rart. Symptomer på lette forgiftninger er dermed ikke så uvanlig, forteller Seljetun.

– Mer alvorlige forgiftninger er ikke like vanlig, men det skjer jo.

Det er ikke bare mat som kan være farlig å la ligge uten oppsyn.

Har du en ivrig valp eller en katt som tygger på planter? Da bør du unngå de vanlige påskebukettene.

– Både tulipan, påskelilje og pinselilje har samme problematikk. De er irriterende. Så har dyret spist noe av plantemateriale, av det grønne, forventer vi lette mage-tarm symptomer som kvalme, oppkast, vondt i magen og diaré.

Pinseliljer er vakre å se på, men kan være giftige for dyr. Foto: Toril Irene Wahl

Seljetun anbefaler at eiere holder dyret under oppsyn hjemme om uhellet er ute og gir det noe å drikke.

– Men hvis dyret har spist større mengder av disse plantene, eller har spist løken, da er det ofte mer problematisk og hunden eller katten kan få uttørring og lavt blodtrykk. Da må dyret inn til behandling.

Har du hund eller katt, bør du være obs på disse påskeblomstene:

Tulipaner

Tulipaner er et sikkert vårtegn og gule tulipaner forbindes ofte med påsken. Men tulipan er en løkplante, og løk er giftig for hund og katt.

Tulipaner kan forårsake oppkast, magesmerter og økt spyttproduksjon. Det er likevel først ved inntak av løken at kjæledyret vil kunne få en mer alvorlig forgiftning

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Påske- og pinselilje

Den gule påskeliljen blomstrer rundt april, og er et fast innslag i påskepynten. Påskeliljer er ikke «ekte» liljer, men de er også giftige for både for hund og katt.

Om katten eller hunden spiser av blomsten kan det gi lette symptomer fra mage-og tarm som sikling, oppkast, diaré og magesmerter.

Løken er mer giftig. Dyret kan få kraftige mageproblemer, utørring og lavt blodtrykk.

Foto: Gyda Katrine Hesla

«Ekte» liljer

– Det er flere tilfeller hvor katten har gått på et bord med pollen, slikket potene og fått nyresvikt. De som har katt, bør ikke ha liljer, sier veterinær Seljetun.

Det gjelder det som omtales som ekte liljer, liljer som hører hjemme i Lilium- eller Hemerocallis familien.

– Liljer er veldig giftige. Ekte liljer er veldig farlig hos katt. Hos hund gir det milde symptomer, men hos katt er ethvert inntak veldig problematisk.

Det er viktig at eiere tar raskt kontakt med veterinrær om katten har fått i seg liljer.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Liljekonvall

Liljekonvall er veldig giftig både for firbente og tobente. Både blomsten, planten og bærene er også giftig, og årlig får giftinformasjonen meldinger om flere barn som har fått i seg denne blomsten.

Liljekonvall forveksles ofte med Ramsløk. Planten kan gi oppkast og diaré for kjæledyret ditt. Ved alvorlig forgiftning er det fare for hjerteproblemer.

Foto: Knut Dreiås

Vårblomster

Andre vårblomster som er giftige for hunder og katter, er blant annet Svibler og perleblomst. Her er det spesielt løken som er mest giftig.

Særlig hunder som graver opp plantede løk kan være i fare.

Hvis du mistenker at katten eller hunden din er blitt forgiftet, bør veterinær kontaktes.