Direktorat om boblehaller: – Det er ikke ulovlig å gjøre dumme ting

Sist uke skjedde det igjen, denne gangen i Mo i Rana. Tusenvis av idrettsungdom mister et svært viktig treningssted i tiden fremover etter at boblehallen i kommunen sank sammen.

Ingen personer ble skadet da hallen, som sto klar i 2011, kollapset.

Spesialrådgiver Olav Berge i Direktoratet for byggkvalitet sier de ikke vil anbefale slike haller.

– Det finnes bedre løsninger, men det får være opp til det enkelte idrettslag. De får lov til å gjøre dumme ting, så lenge de ikke bryter reglene.

– Dårlig økonomi

Det finnes ingen offisiell oversikt over hvor ofte såkalte boblehaller synker sammen, men en kartlegging NRK har gjort viser at det har skjedd minst 13 ganger på landsbasis siden 2003.

Kollapser av oppblåsbare haller Ekspandér faktaboks Siden 2003 har det vært minst 13 tilfeller der en oppblåsbar hall har kollapset, viser en kartlegging NRK har gjort: Brønnøysund: 2016, 2015 og 2013

Leangen: 2014

Bryne: 2012

Leangen: 2012

Raufoss: 2009

Bergen: 2009

Borre: 2009, 2008 og 2003:

Malvik: 3. og 5. januar 2009 Kilder: Retriever, Brønnøysunds Avis, Adresseavisen, Jærbladet, Oppland Arbeiderblad, VG, Gjengangeren, Trønder-Avisa.

Direktoratet for byggkvalitet, som er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, lager byggereglene og er tilsynsmyndighet for selve duken.

Berge understreker at det ikke er kvaliteten han har noe å utsette på, men at det kan bli dyrt i lengden.

– Vi setter krav til dukens egenskaper, og den er stort sett riktig. Men med den risikoen idrettslagene tar, er det nok dårlig økonomi. Investeringen er liten, men i tillegg kommer livsløpskostnader og utgifter med driften.

– Er disse hallene farlig for brukerne?

– Nei, det er som regel en veldig langsom kollaps og god tid til å komme seg ut. Vi mener det ikke er noen fare. Hadde det vært det, ville vi gjort noe med reglene. Sikkerhetsreglene er de samme som for alle bygninger.

Vil gjenreise hallen

Den ødelagte døren som angivelig skal være årsaken til kollapsen.

Det er Stålkameratene som eier og drifter hallen som kollapset i Rana. Produsenten sin representant i Norge, Dagfinn Bondevik, ønsker ikke å stille til intervju, men sier til NRK at halltypen er god nok for nordnorske forhold. Samtidig påpeker han at slike uhell kan skje under ekstreme værforhold.

Styreleder Trond Jøran Pedersen i Stålkameratene er klar på at de ønsker å få gjenreist den.

– Men først må vi få avklart den pågående forsikringssaken. Det ble gjort en fantastisk dugnadsjobb for å få bygget hallen, og vi ønsker selvsagt å få opp en tilsvarende for å gi aktivitet til ungene.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Den oppblåsbare idrettshallen i Mo i Rana til 36 millioner kroner stod ferdig i 2011. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Pedersen understreker at hallen er bygd etter gjeldende forskrifter og godkjent til den type bruk. Han er også klar på at den er trygg.

– Hva synes du om direktoratets vurdering?

– Det kan godt hende det finnes alternativer, men økonomien vil være styrende for hva vi bygger. Vi sitter på en hall til 40 millioner kroner. Å bygge en hall til 150 millioner er et løft som et idrettslag ikke kan ta.