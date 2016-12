– Det er naturligvis utrolig trist for alle ungdommene som bruker denne hallen.

Det sier ordfører i Rana, Geir Waage, etter at Stålhallen på Sagbakken i Rana raste sammen onsdag kveld.

Årsaken skal antagelig ha vært en ødelagt dør som stod åpen, og hindret trykket i hallen fra å holde taket på plass.

Den ødelagte døren som angivelig skal være årsaken til raset.

– Helt tilfeldig at jeg så det

Dugnadsarbeider og ildsjel for Stål, Kent-Inge Hansen, var i området onsdag kveld. Han var nettopp ferdig med å måke snø utenfor hallen for kvelden, da han fikk øye på en dør som stod åpen.

– Det var helt tilfeldig at jeg så det, men jeg vet at temperatur og trykk er viktig i en oppblåsbar hall. Jeg gikk umiddelbart inn og ga beskjed til de som var i hallen. Svaret jeg fikk var: «Er det derfor hallen siger?», forteller han.

Både Hansen og de andre i hallen kom seg raskt ut, og så taket rase sammen fra utsiden kun noen få minutter senere.

– Jeg tør ikke tenke på hva som kunne skjedd dersom vi hadde blitt der inne noe lenger, forteller han.

Ordfører i Rana, Geir Waage.

Det er Stålkameratene IL som har bygd den oppblåsbare hallen, som var ferdigstilt i 2010. De bygde den fordi det var for lite hallkapasitet, og ville gjøre noe med treningsmulighetene i Rana slik at ungdommer slapp å reise til nabokommunen for å trene.

Uforståelig

– Da jeg fikk beskjeden om raset hørtes det uforståelig ut at noe sånt kan skje. Vi har flere prosedyrer som skal forhindre slike hendelser fra å finne sted, så jeg trodde faktisk ikke det skulle være mulig, forklarer styreleder for Stålkameratene IL, Trond Jøran Pedersen,

Han forklarer at det har ligget mye penger og innsats i å drifte den oppblåsbare hallen.

– Vi har investert mye i hallen, og det er i tillegg gjort en solid innsats i dugnader for å vedlikeholde Stålhallen.

Hallen var i utgangspunktet ment som en fotballhall, men at den nå brukes til flere aktiviteter; alt fra møtevirksomhet, til friidrett, skating, og golf.

Styreleder for Stålkameratene IL, Trond Jøran Pedersen. Foto: Frank Nygård

Ser på løsninger

– Det har blitt en slags multihall, så dette vil nok merkes i idrettsmiljøet i Rana, forklarer han.

Pedersen håper å få på plass alternative løsninger så snart som mulig.

– Vi håper selvfølgelig på å bygge selve hallen opp igjen, men slikt skjer ikke over natten. Det vi gjør nå er å se på midlertidige løsninger, og å kartlegge omstendighetene for å vite hvordan vi skal gå fremover herfra, sier han.