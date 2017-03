Dette lærte Anno-vinneren av å delta på programmet

14 kvinner og menn har levd som folk gjorde i 1537. Scenen har vært boligen til den mektige erkebiskop Olav Engelbrektsson som flyktet fra landet samme år.

De har kjempet for å skaffe seg ferdigheter nok til å bli byborger, en klassereise fra fattig til rik. En etter en ble de slått ut. Til slutt sto Linn Elise Rølvåg tilbake som vinner, etter en nervepirrende runde med detaljerte kunnskapsspørsmål om middelalderen.

– Det har i grunn gått veldig greit å holde på hemmeligheter. Men nå er det godt at alt er offentlig og hemmelighetskremmeriet er over, sier Rølvåg.

Har reflektert mye

På spørsmål om hva hun har lært etter Anno, svarer Linn Elise at det ikke er enkelt å peke ut én ting.

– Kameraene kom på morgenen da vi stod opp – ofte våknet vi med et kamera i ansiktet. Og de fulgte oss til vi la oss – så vi sovnet med et kamera i ansiktet. Merkelig først, men vi ble overraskende vant til det, sier Anno-vinneren. Foto: Frank Foss/NRK/STRIX

– Men jeg har lært at tid er vår viktigste valuta. Hva vi bruker tiden på, og hvem vi bruker tiden på og sammen med. Hva som er viktig i livet. Det var utrolig synlig for meg når jeg kom tilbake til 2016 hvor mye tid vi bruker på telefonen vår, eller foran tv-apparater. Så mange mennesker som sitter sammen, men ikke snakker sammen.

– Tid er den fineste gave jeg kan få, og den fineste gave jeg kan gi. Alt materialistisk har vi allerede i flust og overflod av, mens tid til å være sammen og se hverandre for den en er – og ikke dømme ut fra alt en kunne vært.

Samtidig er hun takknemlig for velferden vi har i dag, legger hun til.

– Hva gjorde dere når kameraene var slått av?

– Kameraene var med oss stort sett hele tiden, og når vi ikke var der så gjorde vi egentlig det samme som når kameraene var på. Vi jobbet, og levde som i 1537. Alt tok så mye tid at vi hadde ikke rom for å gjøre noe annet enn å jobbe og lage mat.

Hva skjedde når kameraene ble slått av?

Ut over dette har Linn Elise med seg mye mer kunnskap innenfor felt som historie og handverk. Samt det hun beskriver som «taus kunnskap».

– Taus kunnskap er det man ikke kan lese seg til, men som man må erfare og lære inn i hendene og sansene, forteller hun.

Hun er glad for at de fikk en periode til å fordøye inntrykkene etter at innspillingen var ferdig. Tidsreisen til 1537 og tilbake igjen har vært interessant.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått være med på Anno, sier hun.