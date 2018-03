Denne lille sengen skal hjelpe foreldre å skape minner

– Mange tenker nok at det er rart. Rart å ha en død baby sammen med seg. Men for oss er det ikke rart, det er dattera vår. Selv om babyen er død, er det ungen din. Du har bare noen få dager på deg til å skape minner.

Det er en helt spesiell babybag som står foran Sunniva Emilie Pedersen og Kristoffer André Pedersen på fødestua i Bodø. Dette er en kjøleseng med kjøleelementer, som kan lukkes helt igjen. En bag de selv skulle ønske var tilgjengelig da det unge ekteparet opplevde marerittet da de mistet datteren Saga Eleah for snart ett år siden.

Innsamlingsaksjonen til Kristoffer André og Sunniva Emilie Pedersen endte opp med 183.000 kroner og 49 nye kjølesenger. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

– Helt forferdelig å sende henne vekk

På termindagen i mars 2017 stopper hjertet til lille Saga Eleah. Foreldrene får noen timer for seg selv på et rom for å samle seg og forberede seg på dødfødselen. Noe de overhodet ikke hadde forestilt seg at de skulle oppleve.

Etter fødselen får Sunniva og Kristoffer halvannen time sammen med datteren. Men så måtte datteren sendes til kjøla av hensyn til den naturlige prosessen som skjer når et menneske er dødt.

– Men det var helt forferdelig å sende datteren sin dit, fortalte Sunniva da NRK snakket med henne i november.

– Noen få dager til å skape minner

Babybagen gjør at foreldre bedre kan utnytte den korte tiden de får med dødfødte barn. Både på sykehuset, men den kan også tas med hjem.

– Du har noen få dager til å skape minner med barnet. Der og da tenker man kanskje ikke på betydningen av det. Men når tiden går ser man hvor viktig det er. Det er kjempeviktig å ha en slik seng for alle som ønsker det. Du får skapt så mange minner du kan, kan ha ungen med deg og ta den med hjem om du vil, sier Sunniva.

For å hjelpe andre par som kommer til å måtte gå gjennom det samme som dem, bestemte Sunniva og Kristoffer seg for å utstyre norske fødeavdelinger og nyfødtintensiver med bager.

De startet en innsamlingsaksjon, og har samlet inn hele 183.000 kroner. Med bidrag fra et minnefond og Landsforeningen uventet barnedød har det resultert i 47 kjølesenger som skal fordeles over hele landet.

– Takket være Sunniva og Kristoffer

Foto: Landsforeningen uventet barnedød

– Vi har ikke hatt disse kjølesengene tilgjengelig tidligere, det er takket være Sunniva og Kristoffer at disse sengene nå har kommet til Norge. Det er helt fantastisk å se hvordan de har brukt de sterke kreftene i sorgen.

Fagsjef Trine Giving Kalstad i Landsforeningen uventet barnedød sier at sengene kommer til å bety mye for de over 200 foreldrene som hvert år opplever det Sunniva og Kristoffer har gått gjennom.

– Jeg tenker det er med på å skape en fin ramme rundt den tiden på sykehuset som plutselig er blitt en avskjed. Når man føder et dødt barn vet vi at det er fryktelig viktig å få tid sammen med det barnet man er foreldre til. Barnet er dødt, men det er en relasjon, sier Kalstad.

Venter sitt andre barn

For Sunniva og Kristoffer ble all tiden de fikk med Saga Eleah viktig.

– Spesielt når man ser på det i ettertid. Det føltes naturlig, samtidig unaturlig. Det var så viktig, sier Kristoffer.

Selv om det siste året har vært svært tungt for ekteparet, har de nå fått noe å se frem til.

– Et halvt år etter at dette skjedde fant vi ut at vi ville ha et barn til. Det har vært en berg-og-dalbane, men vi gleder oss. Vi har kommet til det punktet at vi ikke har så veldig mye frykt i oss, og vi klarer å glede oss, sier Sunniva.