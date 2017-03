Deler av Tjeldsund til Harstad

Et enstemmig formannskap i Tjeldsund kommune har i dag gitt klarsignal for å la Hinnøysiden av kommunen overføres til Harstad kommune. I dag skal kommunestyret i Harstad ta opp samme sak. Ordfører i Harstad Marinanne Bremnes sier til NRK at ei eventuell grenseregulering kan skje utenom kommunereformen før 2020.