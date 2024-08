Kommunikasjonsrådgiver Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe bekrefter til TV 2 at Widerøe er rammet av dataproblemer.

– Det stemmer at vi har datatrøbbel og at flyene inntil videre står, sier Lindegaard Carlsen.

Flyene som allerede er i luften er uberørt av dataproblemene – ettersom dette gjelder et system som selskapet bruker før avgang.

– Vi er i dialog med leverandøren av systemet og håper at det løser seg så fort som mulig. Vi er lei oss for den forsinkelsen det medfører for passasjerene, sier hun.

Håper på å få løst det snart

Catharina Solli er kommunikasjonssjef i Widerøe, og bekrefter til NRK rett før klokken 13 at de har problemer, men at de er i ferd med å bli løst.

– Vi har problem med IT-systemene våre. Vi jobber for å få løst det nå sånn at flyvningene våre kan gå som normalt.

– Så det er i ferd med å bli løst?

– Det tikker inn meldinger som tilsier at mange av flyene nå blir «friskmeldt», men vi er ikke helt i mål enda. Vi er på saken, og det er allerede fly som kan ta av.

Hun understreker også at det ikke har noen negative konsekvenser for fly som allerede har tatt av.

– Dette er et system som benyttes av pilotene i forkant av flyvningen, for å måle vekt og balanse. De som er oppe i luften har det kjempefint, og blir ikke berørt.