– Jeg gleder meg veldig, det er veldig stas å få være med, sier Ylva Johnsen til NRK.

16-åringen skal snart gjøre noe som få har gjort tidligere.

Denne uka skal fotballspilleren delta i et VM i fotball. På norsk jord.

Verdensmesterskapet heter Conifa Women World Football Cup og er VM for alle forbund som ikke kan bli medlem i FIFA.

Hvorfor de ikke kan bli medlem i FIFA?

Det er fordi det ikke er lag fra hele nasjoner.

Conifa samler ulike etnisiteter og minoriteter fra hele verden. I år kommer lag fra Kina, Romania og Sri Lanka til vertsbyen Bodø.

Ylva skal representere det samiske landslaget i turneringen.

CONIFA Ekspander/minimer faktaboks CONIFA, Confederation of Independent Football Associations, er fotballforbundet for alle forbund utenfor det internasjonale fotballforbundet Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

CONIFA er en global non-profit organisasjon, som støtter representanter for internasjonale fotballag fra nasjoner, de-facto nasjoner, regioner, minoritetsfolk og isolerte idrettsområder.

Sápmi er en av medlemmene i CONIFA.

CONIFA ble grunnlagt 7. juni 2013, og arrangerte sitt første fotball-VM i juni 2014 i Östersund, Sverige.

CONIFA har som mål å bygge broer mellom mennesker, nasjoner, minoriteter og isolerte regioner over hele verden gjennom vennskap, kultur og gleden ved å spille fotball.

CONIFA jobber for utvikling av tilknyttede medlemmer og er forpliktet til fair play og utryddelse av rasisme. Kilde: CONIFA

Nå er det jentenes tur

Til vanlig spiller hun for TIL 2020, men nå reiser hun til Bodø som den yngste i Sápmis tropp. Til tross for sin unge alder tror Ylva det skal gå bra.

ANGREPSSPILLER: på fotballbanen trives Ylva seg best på kanten og som spiss. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Hvordan blir det å skal spille ditt første «verdensmesterskap» i fotball som 16-åring?

– Jeg gruer meg jo siden det er mange eldre med.

I år skulle egentlig seks lag være med, men grunnet visumtrøbbel ble det bare fire.

Her er bakgrunn om regionene til lagene som deltar:

Tibet Region i Kina.

Har en viss uavhengig status.

Rundt 3.6 millioner innbyggere bor i regionen. Székely Land Region i Romania.

Innbyggerne har Romansk statsborgerskap men nasjonalitet og etnisitet hos de fleste er Ungarsk.

Rundt en million innbyggere bor i regionen. Tamil Eelam Region på Sir Lanka.

Siden 1972 har regionen har prøvd å løsrive seg og det har ført til en lang borgerkrig. Sápmi Det historiske bosetningsområdet til samene.

Sápmi dekker områder av Norge, Sverige, Finland og Russland.

I Sápmis tropp under Conifa Women World Fotball Cup er det bare spillere fra Norge og Sverige.

At også jentene nå får delta, gleder hun seg over.

– Jeg tenker at det bare er på sin plass at det blir mer fokus på jentefotballen.

Ylvas første kamp er 4. juni klokken 23:00 og NRK sender alle kampene til det samiske landslaget. Info finnes her.

Skape kvinnelige rollemodeller

– Hele Conifa bygger på at alle elsker fotball og elsker å bidra til en bedre verden, sier Conifa-president Per-Anders Blind.

Conifa-president Per-Anders Blind. Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Han forteller at etnisiteter ute i verden tradisjonelt sett ikke har hatt en global plattform å spille fotball på og at de har vært ekskludert fra den internasjonale fotballverdenen.

– Man prater om at fotball er «the beautiful game», men mange har vært ekskludert fra det i over 100 år. Det har vært en verden hvor noen har blitt nødt til å stå utenfor og se på.

Derfor mener Blind det er viktig at man har en slik turnering. Særlig på kvinnesiden.

– Noen av samfunnene vi representerer prioriterer ikke kvinner, så det er utrolig viktig at vi skaper kvinnelige rollemodeller unge kan se opp til.

Conifa-presidenten viser til at kvinnesynet i deler av verden ikke er likt det vi har i Skandinavia, og at kvinner mange steder ikke får spille fotball.

Derfor mener Blind det Conifa gjør er viktig både på og utenfor fotballbanen.

– I Tibet har jentene bare mulighet til å spille fotball én måned i året.

I noen land får gutter mulighet til å spille mer fotball enn jenter fordi samfunnet er bygd opp slik, forteller Blind. Foto: Sergey Gavrilov / NRK

Jentene fikk bli med først for to år siden

– Kan vi være pionerer og vise at kvinner, ikke bare i idrett, men i det øvrige samfunn bør behandles likeverdig og ha like forutsetninger, så har vi bidratt til en bedre verden.

Blind mener dermed at ikke bare vertsbyen Bodø, men også hele Norge nå har muligheten til å påvirke hele verden når turneringen starter.

Men selv om Conifa-presidenten mener en slik turnering er spesielt viktig for kvinner, slapp altså ikke damefotballen inn i Conifa-systemet før i 2022.

Da var det to lag som deltok.

Det samiske herrelandslaget deltok i Conifa World Cup 2014 i Östersund i Sverige. Foto: Sergey Gavrilov / NRK

– Herrelagene har vært med siden 2014. Hvorfor har ikke kvinnene sluppet til tidligere?

– Det enkleste var å starte med herrefotball med tanke på medlemsnasjonene vi har med, for der fantes det mest herrefotball.

– Men vi tar til oss at damefotball skulle ha sluppet til for lenge siden.

– Krevende å rekruttere kvinnelag

– Det er jo superviktig at kvinner får lov til å vise seg fram på samme arenaen som det menn får lov til.

Det sier Ester Bøckmann som har forsket på likestilling for Fafo. Hun mener turneringen er viktig for å vise jenter at det er mulig.

Ester Bøckmann tar for tiden doktorgrad om likestilling for institutt for samfunnsforskning. Foto: Institutt for samfunnsforskning

– I disse regionene er kvinnene en minoritet i en minoritet som helt sikkert ikke stikker seg fram på særlig mange arenaer i det hele tatt, mener Bøckmann.

Hun mener det er viktig for sporten at den kjennes relevant for alle.

– Det er kvinner fra land som har litt andre normer og andre kjønnsroller enn vi er vant til. Så det er noe de som arrangerer det her, burde være stolte av å ha fått til.

Ylva Johnsen sier at hun har store forhåpninger for turneringen: – Jeg forventer å hjelpe til med det jeg kan og der jeg er god. Så håper jeg det går så bra som mulig. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Men at kvinner ikke fikk spille i verdensmesterskapet før 2022 kan Bøckmann forstå.

– Det er gjerne mer krevende å rekruttere kvinnelag inn i slike turneringer. Da må man prøve å bryte barrierene og bruke mer ressurser på å faktisk få det til. Det er veldig lett å si «det er vanskelig, og derfor lar vi det være», sier hun og legger til:

– Bodø burde være veldig stolte over at de får arrangere det og vise fram kvinnelagene fra hele verden.