Etter å ha holdt på å bygge Lego i kjelleren i mange år, var det kul på huset hjemme i Frydenlundgata i Narvik.

Heldigvis fikk han lånt et nær hundre kvadrat stort utstillingslokale i sentrum hvor han flyttet hele gigantsamlingen sin. En gang i uka åpner han dørene og slipper publikum gratis inn for å beundre den enorme Lego-samlingen.

Her har han bygd opp flere Legobyer og univers som består av gammel ridderlego, Citylego, spaceserien som kom på slutten av 70 tallet, og sist men ikke minst Star Wars.

– Det alle spør om er hvor lang tid jeg har brukt for å bygge alt dette. Det har jeg faktisk ikke noe godt svar på. Men jeg har bygd med lego siden jeg fikk mitt første byggesett for 40 år siden, sier Lego-entusiasten.

Christer Kristiansen har bygd opp flere Legobyer og univers som består av gammel ridderlego, Citylego og Star Wars. Foto: Ole Dalen / NRK

Da han flyttet samlingen ut av kjelleren dukket også en annen problemstilling opp.

For hva hvis det brøt ut brann eller han ble utsatt for tyveri. Kristiansen bestemte seg for å forsikre hele samlingen.

Sammen med et forsikringsselskap gikk han over hele samlingen.

Lego er en merkevare som står seg godt. Kristiansen visste samlingen var mye verdt, men han ble likevel overrasket da han skjønte at verdien bikket millionen.

Verdien ble satt til 1,5 millioner kroner. Det gir en månedlig premie på 1100 kroner og 13.000 i året.

Kjøpestopp

Slik ser det ut hjemme på stuegolvet hos familien Kristiansen når det er Lego-tid. Foto: Privat

Der og da ble det innført kjøpestopp. For samlemanien har gått hardt ut over lommeboken.

– For mange er nok dette ren galskap. Men for meg er en lidenskap. Det ligger mange, mange timer med hygge her. Også barn og barnebarn er hektet på Lego, så hele familien er med, sier Kristiansen.

Kjøpestoppen gjelder ikke all type lego. Entusiasten tillater seg selv å kjøpe brukte lego-brikker.

De bruker han til egendesignete byggeprosjekter. Først ut er kopi av Narvik kirke, som skal stå ferdig til kirkas100-årsjubileum i 2025.

Elvis, bibler og vin

Det er et stort samlermarked for Lego. Da Christer Kristiansen skulle forsikre samlingen sin kom verdien opp i 1,5 millioner. Foto: Ole Dalen / NRK

Stadig flere forsikrer store og verdifulle samlinger. Og menn er overrepresentert i denne kundegruppa, forteller Lars Galtung i If.

Det de kommer drassende med til forsikringsselskapene er samlinger med bibler, Lego, gamle skilt, vin, tegnerserier, Elvis-gjenstander, mynter, klokker, frimerker og kunst.

– De fleste samlinger er automatisk forsikret gjennom innboforsikring. Men her er taket satt til 500.000 kroner. Noen har store samlinger og derfor har vi åpnet for å utvide innboforsikringen sin til å kunne forsikre samlinger til inntil fem millioner kroner.

Her viser Christer Kristiansen og kompisen Ørjan Furnes Anthonsen fram noen av romskipene fra Star Wars. Foto: Ole Dalen / NRK

Ofte er det vanskelig å sette riktig verdi og erstatningsnivå på en samling, som Lego. Da tar forsikringsselskapet utgangspunkt i hva det koster å reparere eller kjøpe nytt.

Men det er jo ikke alle gjenstander som lar seg skaffe til veie.

– Da må man se på markeds- eller omsetningsverdien. Eller hva kunden har brukt av penger på samlingen sin.

Det er kunden bestemmer hvor mye de ønsker å forsikre for. Deretter forsikringsselskapet vurdere verdien av samlingen.

– Premien øker jo tilsvarende høyere verdier, sier Galtung.

Appellerer til barnet i oss

Hele familien til Christer Kristiansen bygger Lego. Foto: Privat

Både Kristiansen og familien har bygget ekstra masse lego i koronaperioden.

De er ikke alene. Nordic Toy Team, som driver Norges største leketøyskjede Ringo melder om jevn salgsøkning på Lego under koronaepidemien. Bare i juli alene økte salget med 49 prosent.

Narvikværingen er ikke i tvil om hvorfor Lego er så populært, både blant barn og voksne.

– Lego et grenseløst univers. Jeg tror det appellerer til barnet i oss alle, selv om vi blir voksne. Dessuten er det jo så utrolig gøy.