Bygger verdens første rødåte-fabrikk: – Et nytt industrieventyr

Grunnsteinen til det som blir verdens første fabrikk for bioraffinering av rødåte ble lagt i Sortland kommune i Vesterålen, tirsdag.

– Det er et funksjonelt industribygg på ca. 2750 kvadratmeter. Der kan vi ta inn rødåten frossen og utnytte den til å fremstille olje og funksjonelle proteiner, sier daglig leder i Calanus, Gunnar Rørstad.

I starten vil fabrikken huse et titalls arbeidere. Han går langt i å kalle høsting og utnyttelse av rødåte for et nytt, nordnorsk industrieventyr.

På samme måte som det laks og torsk har vært så langt.

– Vi jobber med en fantastisk råvare og vi fremstiller produkter som markedet etterspør.

Et bilde av en rødåte, tatt av selskapet som vil fiske på dem. Rødåten er veldig liten og er en ekstremt viktig næringskilde for blant annet torskeyngel. Foto: Calanus AS

170 millioner kroner

Rørstad regner med at anlegget er i full drift i februar 2021.

Selve fabrikken koster rundt 170 millioner kroner og 65 av disse dekkes av selskapet Calanus. Resten er det DNB og Innovasjon Norge som bidrar med.

Rørstad mener dette bare er starten på utnyttelse av rødåten.

– Jeg tror at vi kommer til å få en hel industri på dette i fremtiden. Jeg kaller det et industrieventyr, ikke bare på egne vegne, men på rødåteressursen i sin helhet.

(f.v.) Ingelin Noresjø, Gunnar Rørstad og Tove Mette Bjørkmo før de skal sette ned grunnsteinen i det som er Calanus sin nye fabrikk i Sortland. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Ingelin Noresjø er fylkesråd for næring og 2. nestleder i KrF. Hun er glad for at nye bedrifter ønsker å etablere seg i Nordland.

– Dette betyr økt kompetanse i Sortland innen en sjømatnæring som vi ikke har sett så mye til tidligere. Her kan vi utvikle ny teknologi og varer, både til fiskerinæring og mennesker.

Kontroversiell råvare

Men det er ikke alle som jubler av uttaket av dyreplanktonet rødåte.

Leder i Norges kystfiskerlag, Arne Pedersen, mener fisket etter rødåte er direkte galskap. Han frykter det kan ødelegge bestanden av kysttorsken.

– Rødåta er en nøkkelart for torsken og er startforet til nyklekket torskeyngel. Når du fisker etter rødåta så tar du også med deg millioner av torskeegg eller yngel. Det er galskap å åpne for rødåtefiske i disse områdene.

Leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

NRK har tidligere omtalt saken om rødåte der flere har vært kritisk til høstingen. Da sa derimot Havforskningsinstituttet at de ikke ser noen problemer med uttaket.

Regjeringen åpnet i mars for at 256.000 tonn rødåte kan fiskes i første omgang. Noresjø sier at de på ingen måte vil rokke med balansen i naturen.

– Calanus har vist at de bygger sin aktivitet på forskning der de høster på en bærekraftig måte. I forhold til mengden rødåte som finnes, vil ikke dette skade biologien i havet.