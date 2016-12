Brann i enebolig i Vefsn

Ingen er skadet etter at en enebolig tok fyr i dag tidlig. Brannvesnet i Vefsn fikk melding om brannen 07:27, og var på stedet 07:47 i boligen en mil utenfor Mosjøen. Huset var overtent og brannvesnet konstanterer at boligen er tapt. Ifølge Bent Krister Larsen Osbak ved 110-sentralen i Bodø er det for tidlig å si noe om årsaken til brannen. Slokningsarbeidet vil fortsette utover dagen.