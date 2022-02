Før avspark under gårsdagens Europa-kamp mellom Bodø/Glimt og Celtic F.C. viste supporterne sin støtte til Ukraina.

Side om side med Bodø/Glimt-skjerf vaiet ukrainske flagg i hele J-feltet til stående applaus.

Mange har fått med seg markeringen. På noen av de største internasjonale kontoene for sport på Instagram, hylles nå supporterne for markeringen.

En av dem som har delt bildet er det anerkjente nettstedet Sportbible. I skrivende stund har delingen fått over 87.000 reaksjoner.

Instagram-kontoen til det internasjonale nettstedet Sportbible har delt bildet, som har fått over 85.000 reaksjoner.

Bystyrerepresentant for Rødt og Bodø-Glimt-supporter Andreas Tymi var blant flere som hevet det Ukrainske flagget på Aspmyra stadion torsdag.

– Vi lette etter ekte Ukrainske flagg hele dagen. Til slutt var det noen på J-feltet som fikk tak i et. Det flagget ble konfiskert på stadion, sier Tymi til NRK.

Tymi var en av flere som tok med og delte ut hundrevis av printede flagg i køen på utsiden av stadion. Selv «smuglet» han flere av dem inn på stadion under jakka.

– Det var bare en bitte liten del av oppgaven. Den viktigste delen av det var den solidariteten som de viste på stadion.

Mener UEFA ville forhindre markering

Han mistenker selv at det er UEFA-retningslinjer som er årsaken til at flagg ble beslaglagt.

– Vi er ganske frustrerte over at UEFA forsøker å forhindre solidaritetsmarkeringer som dette. Jeg vet at Glimt ønsket å ha det. Ulrik Saltnes spilte tilfeldigvis med blå sko og blå kapteinsbånd. Det var nok ikke så tilfeldig.

Nå mener politikeren at UEFA-retningslinjene bør endres.

Bodø/Glimts kaptein Ulrik Saltnes spilte gårsdagens kamp mot Celtic F.C. iført blått kapteinsbind og blå fotballsko. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Dersom konfiskeringen av flagget skyldes UEFAs retningslinjer. Har de noe poeng?

– Solidaritet er ikke noen hvilken som helst politisk markering. Det å stå sammen er en viktig del av idretten og fotballkulturen. I går var ikke det som skjedde på banen det viktigste som skjedde i verden, sier Tymi.

Fikk ukrainsk flagg konfiskert av vaktene

Trond Dalhaug er Bodø/Glimt-fan på sin hals og styremedlem i supporterklubben J-feltet.

Sammen med sønnen, var han en selvsagt tilskuer på kampen, men ble stoppet da han forsøkte å ta med seg et ukrainsk flagg inn på stadion.

– Jeg hadde fått lånt et ukrainsk flagg av en ukrainer i Bodø som kunne avse et

Dette flagget fikk ikke Trond Dalhaug og sønnen Johan (12) lov til å ta med inn på Aspmyra i kampen mellom Bodø/Glimt og Celtic F.C. Foto: Trond Dalhaug

flagg. Vi fant ut at det var en hyggelig gest på dagen som var i går å vise støtte for situasjonen de står i. Det fikk vi ikke med inn, forteller han.

Han forteller at han fikk beskjed om at det ikke var lov med flagg. Dalhaug er selv usikker på hva som var årsaken til at han ikke fikk med seg flagget inn på stadion.

Trond Dalhaug reagerer på at han og sønnen ble fratatt et ukrainsk flagg på vei inn på Aspmyra torsdag. Foto: Han selv

– Det har vist seg gang på gang at UEFA er uten ryggrad i disse sakene. Historien viser at de har ikke mye å være bekjent av i denne typen saker, sier han.

Ukraina-støtte fra klubben

Det er ikke bare supporterne som valgte å vise sin støtte til det ukrainske folk. Under kampen spilte blant annet Ulrik Saltnes og Victor Boniface med blå sko, Saltnes bar i tillegg et blått kapteinsbånd.

Bodø/Glimts logo endret fredag farger til gult og blått. Foto: Andreas Nilsen Trygstad

I dag har Bodø/Glimt oppdatert klubblogoen i sosiale medier med farger fra det ukrainske flagget.

– En sterk opplevelse

Trond Dalhaug i J-feltet sier han likevel er glad for den markeringen som fant sted før kamp.

– Det var en sterk opplevelse. Jeg følte virkelig på det. Fotballen betyr mye, men det er andre viktige ting man kan stå sammen om på tvers av lag og nasjoner. Markeringen hylles jo verden over, det har gått ganske viralt.

Også Bodø/Glimts hovedtrener Kjetil Knutsen kommenterte at det var spesielt å skulle glede seg over seieren med situasjonen i Ukraina.

Hovedtrener Kjetil Knutsen i Bodø/Glimt snakker om situasjonen i Ukraina. Du trenger javascript for å se video. Hovedtrener Kjetil Knutsen i Bodø/Glimt snakker om situasjonen i Ukraina.

NRK har sendt flere e-poster til UEFAs pressekontor og vært i kontakt med dem på telefon i løpet av fredag. Vi har spurt UEFA om de anser støtteerklæringer til Ukraina som brudd på UEFAs retningslinjer og om det stemmer at et ukrainsk flagg ble nektet inn på stadion av disser reglene. UEFA har foreløpig ikke besvart våre spørsmål. På sine nettsider skriver UEFA at de deler det internasjonale samfunnets bekymring for situasjonen i Europa og at de fordømmer Russlands militære invasjon av Ukraina.

NRK har ikke klart å få kontakt med Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen.