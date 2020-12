Bodø/Glimt er Årets Nordlending 2020.

For et år. For et vakkert, gult - ja, gyldent - år! Det høres kanskje rart ut å si det.

12. mars var den siste, normale dagen i Norge. Med ett ble alt forandret. Vi har alle måttet tilvenne oss nye måter å leve livene våre. Nye måter å forholde oss til våre kjære. Nye måter å være sammen med andre. Nye måter å jobbe.

For mange har dette vært et utrolig tungt år. Kanskje har det vært preget av ensomhet, av å gå arbeidsledig eller av fraværet av alt vi virkelig elsker å holde på med i livet. Nettopp derfor har det vært så viktig å samles rundt lyspunktene og oppturene.

For oss nordlendinger er det liten tvil om hva som virkelig har vært det store lysglimtet i et ellers mørkt år. Da verden stoppet opp, var det noen som kjørte på med full intensitet, full dedikasjon og minst like sterk tro på sin egen filosofi som før koronaviruset snudde opp ned på alt. En samling mennesker som lenge før folk hadde et bevisst forhold til byen Wuhan, forskjellige typer vaksiner eller R-tall, var overbevist om at deres vei var den riktige.

Bodø/Glimt er det fotballaget som har handlet annerledes, i annerledesåret 2020. Der de fleste topplag valgte permitteringer, valgte Bodø/Glimt å stå last og brast ved sine medarbeidere. De valgte å trene hardere enn noensinne, for å være best mulig forberedt da serien startet.

Vi så tendensene allerede i første kamp, borte mot Viking. En voldsom andreomgang, etter å ha ligget under 2-1. Feiende flott angrepsfotball. Blendende detaljer og en ukuelig tro på egne ferdigheter, i så stor grad at prestasjonene er blitt naturstridige. Laget så seg aldri tilbake.

Kanskje var det stolteste øyeblikket, paradoksalt nok, et av bare to tap i 2020. På San Siro, mot giganten AC Milan, laget som har vært det beste i Italia i kalenderåret vi er inne i. Måten Glimt spilte sitt eget spill i møte med storfavorittene gjorde både glimtelskere og fotballelskere varm om hjertet. Fem minutter til, så hadde kanskje italienerne - og vår egen JP Hauge - måttet klare seg uten europaspill i år…

Det hele ble kronet med seriegull. Et historisk, unikt gull, hvor Glimt også har smadret alt som eksisterer av rekorder. Her må det være lov å synse: Aldri har vi sett et bedre lag i norsk toppfotball.

For noen helter. Nevnte Hauge, nå med den italienske motehovedstaden som scene. Sylfrekke og elegante Philip Zinckernagel. Drivende gode Ulrik Saltnes. Den nye yndlingen Kasper Junker. Byskatten Patrick Berg. Uredde Marius Lode. Fandenivoldske Fredrik Bjørkan. Nikita Haikin, som har snudd avslag og benkesliting til gull og suksess. Sjefen sjøl, Kjetil Knutsen. Vi kunne ramset opp hele stallen, administrasjonen og støtteapparatet. For det som virkelig kjennetegner Bodø/Glimt i 2020, er fellesskap og utvikling.

Akkurat derfor har Årets Nordlending-juryen i år valgt å gjøre et unntak fra tradisjonen med å løfte frem en enkeltperson. I år ville det blitt umulig å skille ut ett individ fra gruppen.

I prisens statutter heter det:

«Årets Nordlending har gjennom personlig innsats det siste året bidratt til trivsel og utvikling for nordlendingene og/eller framstått som eksempel på nordlendingenes skaperkraft og stå-på-vilje.»

Sjelden har vel befolkningens mange tusen stemmer og juryen vært mer samstemt. Årets Nordlending i 2020 har vært lysglimtet for en hel landsdel. Det har vært umulig å ikke la seg begeistre av prestasjonene, kulturen, samholdet og gleden vi har fått ta del i. Og ingen har fremstått som et større eksempel på skaperkraft - eller kanskje utviklingskraft, for å snakke Kjetil Knutsens språk - enn Bodø/Glimt.

Årets Nordlending 2020 er selvfølgelig hele Fotballklubben Bodø/Glimt.