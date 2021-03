Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nå innfører kommunen de strengeste tiltakene kommunen har hatt gjennom pandemien.

Bodø stenges ned.

Ordfører Ida Pinnerød sier følgende om situasjonen:

Ordfører Ida Pinnerød. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Smittevernoverlegen har i samråd med kriseledelsen valgt å innføre de strengeste reglene siden pandemistarten. Disse tiltakene vil vare en uke.

– Begrunnelsen er at vi ikke har klart å slå ned utbruddet av den sørafrikanske virusmutasjonen.

Dette er tiltakene i Bodø Ekspandér faktaboks Stenging av virksomheter: Alle serveringssteder, restauranter, kafeer og barer, stenger. Det er fra før skjenkestopp. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. (Take-away) Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.



Butikker og varehus må holde stengt,

med unntak av: matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr apotek bandasjister optikere vinmonopol bensinstasjoner salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.



Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

med unntak av: Må også holde stengt: Treningssentre.

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser.

Biblioteker

Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Museer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Forbud mot arrangementer: Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.

(Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.) Private sammenkomster og arrangementer Det ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i boligen er til stede samtidig.

Det kan ikke være flere enn 10 personer til sammen på innendørs arrangementer i lånte/leide lokaler eller offentlig sted. Påbud om hjemmekontor: Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.

Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Plikt til å bruke munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i: butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.



Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.



Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt.

Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss. Skoler og barnehager på rødt nivå Kriseledelsen har i tillegg besluttet at alle skoler og barnehager er på rødt tiltaksnivå

Dette vil også gjelde alle distrikts-skoler. Lokale anbefalinger fra Bodø kommune: Tidligere i dag, fredag, har regjeringen kommet med anbefalinger for påskeferien. Bodø kommune vil fra og med nå anbefale at innbyggerne følger disse rådene: Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.

Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.



Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.



Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel.

Britisk virusmutasjon

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen utbroderer rundt den alvorlige situasjonen i Bodø kommune.

– Situasjonen er definitivt så alvorlig. Det smittevernfaglige i denne situasjonen er grundig gjennomdrøftet. Viruset er svært vanskelig å få kontroll på og vi har ikke klart å slå ned dette utbruddet, sier han.

– Målet er å slå ned dette utbruddet. Og det er også signalene vi har fått fra myndigheter sentralt; dette skal slås ned.

Kai Brynjar Hagen bekrefter også at den britiske varianten av viruset er kommet til kommunen. Han er bekymret for at den eventuelt skal blande seg med den sørafrikanske virusmutasjonen.

Kai Brynjar Hagen, smittevernoverlege i Bodø kommune. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / Ole-Fredrik Lambertsen

– I løpet av dagen har vi fått holdepunkter for at den britiske varianten også er representert i Bodø. Det gjør ikke situasjonen bedre, sier han og legger til:

– De som kan mye om viruset vil kanskje være ekstra bekymret for at disse skal mikse seg med hverandre.

Tiltak i nabokommuner

Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland fylkeskommune, har i dag vært i møte med Helse nord, Nordlandssykehuset, kommunene i Salten, helsedirektoratet og folkehelseinstituttet.

– I møte var det enighet om å be om nasjonale tiltak for å slå ned smitten i vår region, og få et likt regelverk å forholde seg til for alle i vår region.

Regjeringen innfører regionale tiltak i ti kommuner i Nordland. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til lørdag 13. mars og til og med fredag 19. mars.

– Bodø kommune har de siste dagene registrert økende spredning av den sørafrikanske virusvarianten, og det er en høy andel av ukjente smitteveier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Tom Cato Karlsen, fylkesmann i Nordland fylkeskommune. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Tiltakene blir innført etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra Statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, skriver regjeringen på sine nettsider.

Det blir innført et tiltaksnivå A i Bodø, som er et «særlig høyt tiltaksnivå». Det betyr blant annet påpud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler. Her har Bodø varslet at de innfører rødt nivå.

I kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold innføres det tiltaksnivå C, som klassifiseres som «ganske høyt tiltaksnivå». Da kan butikker holde åpent, men også her er det påpud med hjemmekontor for dem som kan og gult nivå på skoler og barnehager.

Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut fredag 19. mars.