– Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Bodø 2024 så langt?

NRKs reporter i Bodø spør en tilfeldig forbipasserende.

– Har ikke hørt om det, svarer narvikingen som ikke vil si hva han heter.

I likhet med de 600 personene Norstat har stilt det samme spørsmålet, får han lov å være anonym.

I kveld inviterer nemlig NRK til årets direktesendte kulturdebatt fra Bodø hvor vi spør:

300 millioner kroner skulle bli en kulturfest for hele Nordland, men har det blitt det?

Direktøren er fornøyd

– Jeg synes ikke det er spesielt alarmerende, sier André Walland Larsen.

Han har siden 2020 ledet arbeidet med Bodø 2024 og får servert tallenes tale så langt.

21 prosent er enten svært eller litt misfornøyd. 25 prosent sier motsatte; de er fornøyde.

Resten?

Likegyldig eller sier de ikke vet.

Før han ble sjef for Bodø 2024 ledet André Wallan Larsen Nordland Musikkfestuke i en årrekke. Foto: Nordland Musikkfestuke

Direktøren sier han er fornøyd med resultatene på undersøkelsen, særlig tatt i betraktning at befolkning i hele Nordland er spurt.

– Jeg tror tallene hadde vært høyere på positiv side om det var bare for Bodø.

Den anonyme narvikingen i Bodø sentrum er kanskje et godt eksempel på akkurat den utfordringen; at folk utenfor Bodø ikke vet så veldig mye om Bodø 2024.

Men direktør Larsen har selv uttalt at dette er et prosjekt for hele Nordland, hvor gikk det galt?

– Vi gjør prosjekter for hele Nordland, men det er ikke like synlig over alt, sier Larsen og forteller at mange av prosjektene er sammen med samarbeidspartnere.

– Hvis noen har vært eksempelvis på Hamsun-senteret, da har de opplevd et Bodø 2024-prosjekt. Men opplevelsen er nok at de har vært på Hamsun-senteret.

Bra for næringslivet, ikke for kulturen

Kulturkritiker Anki Gerhardsen leser ikke tallene som positive.

– 75 prosent er enten likegyldige, usikre eller misfornøyde. Det må være nedslående tall for organisasjonen Bodø 2024 og Bodø kommune som har satset mye penger på dette prosjektet.

Nei da, direktør Larsen tar det med knusende ro.

Han mener at 21 prosent misfornøyde er ganske lite, og de likegyldige kommenterer han slik:

– At mange er på midten i en sånn undersøkelse er heller ikke rart.

Anki Gerhardsen i en tidligere debatt med programsjefen for Bodø 2024, Henrik Dagfinrud. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Kulturkritiker Gerhardsen mistenker at de mange likegyldige meningene har utspring i det hun kaller en «schizofren» fortelling om hva Bodø 2024 egentlig er.

– Det var i veldig lang tid svært krevende å skjønne hva det var. Det ble solgt inn som en satsing på kunst og kultur, men det er jo primært en satsing som skal løfte reiseliv og næringsliv, sier hun.

Kulturen sier hun i dette tilfellet er brukt som en høyst midlertidig verktøykasse for å gjøre nettopp det.

– Jeg tror disse tallene kan tolkes i lys av denne forvirringen rundt hva Bodø 2024 er.

I løpet av året er det 1000 arrangementer i forbindelse med Bodø 2024. Her fra en konsert med artistene iDJa og Ramona Linnea. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Tar selvkritikk, men...

Hva med folk som bor i Bodø, hva har de fått med seg?

– Det ser greit ut, men jeg har ikke brukt så mye av det, sier Torgeir Fagertun og innrømmer at han bor halve året på Las Palmas.

Han har riktignok fått med seg den omtalte kunsten utenfor Bodø Museum, som ikke har overbevist ham helt:

– Ser helt jævlig ut.

Til slutt klarer NRK å finne en person som bor i Bodø på permanent basis; Liv Marit Schjem.

– Jeg har fått med meg åpningen i vinter, sier hun.

Hun er litt usikker på hvor kvalifisert hun er til å si noe om hvor fornøyd hun er, men sier det sier mer om henne.

– Det handler vel heller om hvor mye jeg følger med på kulturlivet. Det er nok litt min feil, sier hun og ler.

Liv Marit Schjem har jeg registrert at det har vært en del aktivitet rundt omkring Bodø. Foto: Lise Forfang Hagen / Lise Forfang Hagen

Samtidig synes hun organisasjonen kunne gjort mer for å nå ut.

– Jeg vet ikke helt hvor jeg skal lete. Det er ikke helt åpenlyst. Er det i Stormen, Bodø Nu eller AN?

