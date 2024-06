Silje Sigurdsen påpeker at kunstnerne stort sett ønsker å vise, forklare og diskutere egen kunst.

Og de to spørsmålene under, uansett hvor enkle de måtte høres ut, kan være en god inngang til en samtale:

Hvordan fikk du til dette?

Hva tenkte du her?

Historikeren påpeker at det tidvis kan være en litt lite raus bransje, men at kunstverden likevel er for alle.

– Kos deg. Ha det gøy. La deg bli fascinert av det mennesker har gjort. Hvordan i all verden har kunstneren fått til de små detaljene? Still de dumme spørsmålene, for det er mange kunstnere som elsker at folk bryr seg.

For å understreke poenget; stup i kunsten med hodet først:

– Det er noe med å være bevisst på at dette ikke er farlig. Du har kontroll. Dette er en veldig gøy verden om du bare tør å ta vekk gardinene. Når du har gjort det, kommet deg inn, la deg selv bli påvirket. Akkurat som når du ser på en film.