90 prosent av kommunen var uten dekning – nå er feilen rettet

Årsaken for dekningsbruddet er en skadet kabel, opplyser Bjørn Amundsen, dekningssjef i Telenor.

Tirsdag ettermiddag ble 90 prosent av Bø kommune uten mobilnett. Feilen ble registrert rundt klokken 16.30 tirsdag ettermiddag.

Åtte av ti basestasjoner i Bø var ute av drift. Bruddet rammet blant annet trygghetsalarmene i kommunen.

Gnageskade

Rundt klokken 00.30 natt til onsdag ble feilen rettet. Årsaken skal være en skadet kabel i overgang fra land til sjø.

– Det er trolig en gnageskade, forteller Bjørn Amundsen onsdag morgen.

Sannsynligvis er det altså et dyr som har gnaget gjennom en kabel over tid. I natt ble operatørene ferdig med å reetablere alle kunder på nett.

Det betyr at folk i Bø kommune skal ha dekning igjen.

Ordfører Sture Pedersen (H) sier at de følger opp situasjonen.

– Vi sjekker nå om dekningen er på plass slik som Telenor opplyser, sier Pedersen.

Rammet trygghetsalarmer

Bruddet rammet blant annet trygghetsalarmene i kommunen. Når mobilnettet er nede vil ikke responstjenesten få beskjed dersom noen har behov for hjelp.

Likevel mente ordføreren at de hadde kontroll på situasjonen.

– Vi har iverksatt helsepersonell som fysisk kjører hjem til dem som har trygghetslarm. Det har fungert veldig godt.

– Vi har satt liv og helse i fokus og mener at vi har fullstendig kontroll på det, både med tanke på folk som trenger legehjelp og trygghetsalarmene, som det er ganske mange av i kommunen.

Bø kommune har iverksatt krisestab og mobilisert en rekke tiltak. Et av tiltakene er å ha åpne opp Bøheimen sykehjem.

– Der kan samtlige som ikke får kontakt på telefonen, oppsøke sykehjemmet som er bemannet med helsepersonell i natt.

Kommunen skal ha beredskapsmøte i morgen tidlig for å finne ut av veien videre, dersom de fremdeles er uten mobilnett.

Pedersen opplyser om at butikkene ikke klarer å holde åpent på grunn av bruddet.

Telenor jobber tirsdag kveld med å finne og rette opp i feilen.

I gang med å feilsøke

Cirka klokken 21.30 kom Telenors folk til Stokmarknes i nabokommunen Hadsel for å starte feilsøk der.

USIKKER: Dekningssjef i Telenor, Bjørn Amundsen, er usikker på når de kan forvente å finne feilen. Foto: Andreas Sundby / NRK

– Enten er feilen der, eller så er den over sjøen, eller så er den i Bø. Men vi må starte et sted. Vi håper feilen er i Stokmarknes, men er den ikke der, kan dette ta tid, sier Bjørn Amundsen, dekningssjef i Telenor.

Feilen berører mobilnettet i hele kommunen, bortsett fra Guvåg og Rambergan. Bredbåndet er imidlertid oppe, dermed er det mulig å ringe via wifi.

– I og med at vi ikke har funnet bruddstedet blir det vanskelig å si noe om når dette kan være i orden igjen. I beste fall i løpet av natta, i verste fall tar et lengre tid.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, er tydelig på at det er uholdbart at kommunene er så sårbare i 2023.

– Dette er ikke holdbart. Vi er mer sårbare enn jeg var klar over. Jeg føler nesten at kobbernettet var enda sterkere enn det vi har nå. Vi får gjøre det beste ut av det. Men en annen gang kan det bli mer kritisk enn det er nå, sier han.

– Vi krysser fingrene for at de finner feilen og at den blir reparert. Det blir veldig viktig. Ellers skal vi ha beredskap i hele natt.