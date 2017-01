Blir ingen sammenslåing

Fylkesrådslederne i Nordland og Troms har bestemt seg for å ikke skrive under en intensjonsavtale om sammenslåing. Det ble klart etter at fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland og Cecilie Myrseth i Troms har hatt møter i Tromsø i dag. De to ble likevel enige om å intensivere samarbeidet mellom fylkene.