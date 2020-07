Bilfører siktet for uaktsomt drap etter dødsulykke på E6 i Saltdal

Den ene bilføreren er nå siktet etter en eldre kvinne omkom etter en frontkollisjon på E6 i Saltdal forrige onsdag.

Han er siktet for overtredelse av straffeloven § 281, som omhandler uaktsom forvoldelse av en annens død, opplyser politiet i en pressemelding torsdag formiddag.

Politiet skriver at bevisene i saken tyder på at siktede kom over i motsatt kjørefelt, og traff den møtende bilen hvor den omkomne var passasjer.

I tillegg til den eldre kvinnen, ble fire innlagt på sykehus etter hendelsen.

Kan ha sovnet bak rattet

Årsaken til ulykken er fortsatt ikke klar, men siktede har selv fortalt i avhør at han tror han kan ha sovnet av.

Politiet mener at det er en mulig årsak til ulykken. Mannens førerkort er beslaglagt.

Av hensyn til oppfølgingen av de som var i ulykkesbilene, har det tatt litt tid å få gjennomført avhørene. Fremdeles gjenstår det det noen avhør i etterforskingen, opplyser politiet.

Det er ikke mistanke om at noen av førerne var påvirket av rus, men politiet har sikret seg blodprøver og venter på resultatene.