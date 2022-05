Flere melder om problemer med betalingsløsning på flere butikker over hele landet i dag – dagen før 17. mai.

Nets, som leverer betalingsterminaler og bankkort, erkjenner at de har problemer.

Det skriver de på sine nettsider:

An ongoing incident is causing failed transactions for online transactions and terminals going through Norway. Investigations are ongoing.

«En pågående hendelse forårsaker feil i internettransaksjoner og terminaler rundt om i hele Norge. Etterforskning pågår.»

BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge.

Kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankAxept sier at feilen ser ut til å gjelde alle kort.

Feilen skal ikke gjelde bankene.

– Dette handler om fysiske betalingsterminaler rundt om i landet, og ligger ikke hos bankene, sier kommunikasjonsleder i Sbanken Trine Hvamb til NRK.

Betal med kontanter

Rebecca Hansen stopper folk i døra for å fortelle at det ikke er mulig å betale med bankkort på Vinmonopolet i Porsgrunn 16. mai. Foto: Randi Berdal Hagen / NRK

Blant andre på Rema 1000 Alsgården i Bodø, Vinmonopolet i Svolvær og i Porsgrunn, ifølge tips fra publikum.

Det er særdeles dårlig timing.

– Alle ble avvist og måtte prøve å finne reserveløsning. Dette er et problem for alle Vinmonopoler i Norge, sier butikkmedarbeider Rebecca Hansen til NRK.

– Det ser litt kaotisk ut her nå?

– Ja, det er veldig kaotisk. Kundene har forståelse, men jeg skjønner at de blir frustrerte.

I dag gjelder kun kontanter på polet i Porsgrunn.

Mange kunder har lagt igjen flasker og kommer tilbake for å betale. Andre steder har polet stengt, sier Hansen.

Lange køar i Rema-butikken på Blindheim i Ålesund. Foto: Janne Brit Aasen / NRK

Kaos på Rema 1000 på Ullandhaug i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hvorfor gikk jeg ikke til butikken tidligere?

Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet forteller at de har problem med kortbetaling på butikker rundt om i landet.

«Vi tar bare kontanter», var det første som møtte Gerd Fugelseth da hun gikk inn på Vinmonopolet i Svolvær.

Hun skal i 17. mai-feiring i morgen, og ville gi en flaske med noe godt i gave til vertene. Men det ble ikke bare-bare.

– Pussig beskjed å få, for vanligvis tar man jo aldri kontanter. Men hva skal jeg gjøre med flaska jeg skal gi bort i morgen?

Hun sukker og spør seg spørsmålet antakeligvis ganske mange også gjør i dette øyeblikk:

– Hvorfor gikk jeg ikke før?

Gerd Fuelseth angrer på at hun ikke har kontanter på seg – og for at hun ikke handlet inn til 17. mai litt tidligere. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Ikke beste dagen å ha teknisk svikt på

NRK har vært i kontakt med Coop Norge.

– Dette tyder på at det en feil på BankAxept i formiddag, sier pressesjef Harald Kristiansen i Coop Norge til NRK.

– Dette innebærer at en del kunder må over på reserveløsning.

Kristiansen sier det er mulig å betale med kort, men at det kan ta tid å betale.

Blant annet fordi det enkelte steder kreves signatur. Kristiansen opplyser at Coops egen løsning, Coop Pay, fungerer som normalt.

– Det er ikke den beste dagen å ha teknisk svikt, sier han.