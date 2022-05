En intern it-feil ved Nets Norge var årsaken til at bankterminaler over hele landet sluttet å virke mandag.

Nå er feilen rettet opp i, men det kan skje igjen.

Da bør du ha kontantene klare, sier ekspertene.

Nets Norge beklager

Feilen ble oppdaget i 12-tiden mandag. Opp mot 130.000 bankterminaler var rammet.

– Vi ble rammet av en intern it-feil som gjorde at våre betalingsterminaler var rammet av driftsforstyrrelser.

Det sier presseansvarlig Peter Glüsing i Nets Norge til TV 2.

Til Dagbladets Børsen sier Glüsing at det ikke dreide seg om et angrep.

Han sier de beklager og at de arbeider for at det ikke skjer igjen.

– Vi er heldigvis veldig forskånet mot denne type store feil. Det er første gang jeg har opplevd at det har vært såpass lenge nede med så mange terminaler, sa Pål Andre Fredriksen, direktør i Verifone like etter at feilen var rettet.

– Når det gjelder dagens aktuelle hendelse vil vi se på våre prosedyrer og hvordan vi kan forbedre dem, sier Glüsing.

Bør tenke igjennom situasjonen

For det ble kaotisk da terminalene var nede.

Folk ble oppfordret til å betale med kontanter – og køene til minibankene ble lange.

Direktør i Nokas, Morten Haugen sier til NRK at nordmenn tok ut ti ganger så mye kontanter den halvannen time systemene var nede, sammenliknet med 16. mai i fjor.

Direktør i Nokas, Morten Haugen sier at nordmenn tok ut ti ganger så mye kontanter den halvannen time systemene var nede. Foto: Hallgeir Aunan / Hallgeir Aunan

Direktøren kan ikke si hvor mye dette tilsvarer i penger.

Agnar Christensen, kommunikasjonsdirektør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier at alle bør tenke gjennom hvordan de skal håndtere en situasjon der de mister tilgangen til viktige varer og tjenester.

– Hver og en bør gjøre sine egne vurderinger om hva de ikke kan klare seg uten, og passe på å ha litt ekstra av det, sier Christensen.

– Det mest grunnleggende for alle i en krise er å holde seg varme og få i seg drikke. Hvis man er avhengig av faste medisiner, bør man ha noen dagers forbruk i reserve, sier kommunikasjonsdirektør Agnar Christensen i DSB. Foto: Stian Olberg / DSB

DSB har en liste over varer hver og en av oss bør ha i egenberedskapslageret sitt. Men lista er ikke en fast, understreker kommunikasjonsdirektøren.

På lista står det likevel kontanter.

Det er fordi det gjør det lettere å få handlet noen dagligvarer dersom det elektroniske betalingssystemet er nede, ifølge kommunikasjonsdirektøren.

– Hvor mye penger bør vi da ha i madrassen?

– Vi har ikke foreslått en eksakt sum, for behovet vil være individuelt. Vi anbefaler ikke å ha store summer hjemme.

Er du godt forberedt i eget hjem, mener DSB at behovet for kontanter antagelig ikke er så stort.

– Konstant utvikling i angrepsmetoder

Presseansvarlig i Nets Norge kunne fort bekrefte at det ikke var et angrep som var årsaken til at bankterminalene sluttet å fungere mandag formiddag.

Men det er ikke noe garanti for at det ikke er det neste gang.

Fagdirektør på sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Roar Thon, sier at sikkerhetstiltak i finanssektoren hver dag forhindrer og stanser digitale angrep.

– Samtidig er det en konstant utvikling av angrepsmetoder fra godt motiverte trusselaktører, sier Thon.

Roar Thon, fagdirektør hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier at de opplevelser at finanssektoren arbeider godt med sikkerhet i sektoren. Foto: www.gudim.no / www.gudim.no

– Bør det ikke være reserveløsninger som sørger for at dette ikke skjer?

– Det er mange som har kunnet benytte reserveløsninger i dag. Mange har kunnet betale via Vipps, butikkenes reserveløsning eller med kontanter, sier fagdirektøren.

– Dette handler litt om hva slags egenberedskap som backup/reserveløsninger butikkene selv har investert i.

NSM har i sin risikovurdering av samfunnet nylig uttalt at samtlige norske virksomheter har ett forbedringspotensialet når det gjelder den digitale sikkerheten.

– Nordmenn har og bør fortsatt ha høy tillit til finanssektoren. Samtidig er det ikke feil å ha litt kontanter liggende som et beredskapstiltak.