Ber om at flere hunder blir blodgivere etter at hunden Pax reddet livet til Tyson

En normal hofteoperasjon skulle til slutt bli et mareritt for Charlotte Pettersen og den to år gamle Staffordshire bull terrieren Tyson.

– Hofta hans gikk ut av ledd for tre uker siden og den hoppet ut igjen på nytt etter at dyrlegen hadde knekt den på plass igjen. Da måtte han hasteopereres, forklarer Pettersen.

Etter å ha hinket rundt med en bolt i hofta i noen uker, var han frisk og rask fram til torsdag denne uken. Plutselig ble formen hans akutt dårlig etter en vanlig tur med Charlottes samboer.

– Det skjedde på torsdagen. Han ble plutselig hvit og kald i munnen og på potene og veldig hoven i buken. Da skyndte vi oss til Dyrlegene for en ny hasteoperasjon.

Pax ble redningen

Tyson fikk påvist indre blødninger fra leveren under operasjonen og blødningen ble stoppet. Tilstanden var svært alvorlig. Tyson og eieren Charlotte ble sendt til Evidensia i Bodø for oppfølging.

– Her fikk vi væskebehandling og han trengte blodoverføring, men det var ingen tilgjengelige donorer. Da skrev jeg et Facebook-innlegg som jeg fikk en helt enorm respons på, sier eier Pettersen glad.

Charlotte Pettersen og hunden Tyson. Foto: Privat

Denne gangen var det flatcoat retrieveren Pax som stilte opp og donerte blod, og det på kort varsel. Hundeblodet kan nemlig ikke lagres i en blodbank slik som menneskeblodet kan.

– Vi er helt avhengige av å ha flere hunder på lista over donorer dersom det kommer inn en hund som trenger blodoverføring, sier Liv Hege Jenssen, veterinær og daglig leder i Dyrlegene.

Tyson er ikke helt frisk enda. Temperatur og puls må sjekkes hver time og han må ha antibiotika og smertestillende. Charlotte sier at hun gir all ros til både Pax og Dyrlegene for jobben de har gjort.

– Jeg kan ikke takke Dyrlegene og Pax nok for innsatsen. All ros til de, for de er så utrolig dyktige alle sammen. Nå må vi bare håpe på det beste, men Tyson er fighter.

– Pax fortjener skryt for å ha stilt opp på så kort varsel, sier Liv Hege Jenssen, veterinær og daglig leder i Dyrlegene. Foto: Dyrlegene

Ikke alle hunder kan bli donor

Etter gårsdagens blodoverføring publiserte klinikken et Facebook-innlegg om muligheten for hunder å være blodgivere, og har fått flere nye navn på lista. Det er gledelig forteller Jensen, ettersom blodet ikke kan lagres og hundene trengs på kort varsel.

Liv Hege Jenssen, veterinær og daglig leder i Dyrlegene. Foto: privat

Likevel er det noen krav til hvilke hunder som kan donere.

– Hunden må være mellom ett og seks år, ha alle de nødvendige vaksinene og være frisk. Den må ha en blodverdi på over 40 prosent og være over 25 kilo, fordi vi tapper 450 milliliter blod, sier Jensen.

Hunden kan heller ikke ha mottatt blodoverføring selv eller ha vært utenlands bortsett fra Sverige.