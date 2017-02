Bekymret for transport av pasienter

Ambulansehelikopterbasen på Evenes må flyttes, mener Universitetssykehuset Nord-Norge. Basen ble åpnet for knappe to år siden, men nå frykter sykehusledelsen at Forsvarets oppbygging av Evenes flystasjon kan få alvorlige konsekvenser for frakt av pasienter.