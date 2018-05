– Det var en tung tur for foreldrene som satt i bilen med et skrikende barn de var veldig bekymret for, sier advokatfullmektig Petter Meldal Nilsskog hos advokatfirmaet Wulff som representerer foreldrene.

Det var i desember 2017 at foreldrene tok barnet med til legevakten etter å ha oppdaget en kul i hodet på barnet, som på dette tidspunktet var under ett år.

Hos legen ble det mistenkt kraniebrudd og barnet ble lagt inn ved sykehuset i Mosjøen for observasjon over natten.

Barnet var også forkjølet og hadde feber både før og under innleggelsen.

Det var Helgelendingen som først omtalte saken.

Uten helsepersonell på turen

Den påfølgende dagen fikk foreldrene beskjed om at barnet skulle sendes til barneavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø for videre utredning. De fikk da beskjed om å frakte barnet i sin egen bil, uten helsepersonell til stede.

Turen på 316 kilometer tar vanligvis i underkant av fem timer, men som følge av veiarbeid, værforhold, elgpåkjørsel og flere stopp for å pleie barnet, tok turen fra Bodø fra Mosjøen ni timer denne desemberdagen. Da var flere strekninger også uten mobildekning, skriver Helgelendingen.

– Foreldrene var oppskaket over at de ikke hadde blitt tilbudt ambulansetransport, men der og da gjorde de som de ble bedt om. De har derimot tenkt mye på dette i ettertid og ønsker at Helsetilsynet skal gjennomgå vurderingen som ble gjort ved Helgelandssykehuset, sier Wulff til NRK.

Han sier det ikke ble gjort CT-skanning eller ultralyd ved Helgelandssykehuset i Mosjøen.

– Det understreker alvoret når barnet blir sendt med foreldrene i bil til Bodø uten at hodet er blitt grundigere undersøkt.

Ved Nordlandssykehuset ble det gjennomført CT og ultralyd. Det ble da påvist kraniebrudd og barnet var innlagt i to dager. Det skal ifølge Wulff gå bra med barnet i dag.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Turen fra Mosjøen til Bodø tok ni timer som følge av værforhold, elgpåkjørsel og veiarbeid.

Ber om at Helsetilsynet gjennomgår saken

I april sendte advokatfirmaet et brev til Fylkesmannen i Nordland der det blir bedt om at Helsetilsynet gjennomgår hendelsen for å vurdere om det ble gitt forsvarlig helsehjelp.

Kommunikasjonssjef Tore Bratt ved Helgelandssykehuset sier de ikke ønsker å kommentere hvilke vurderinger som ble gjort i forkant av bilturen.

– Dette er nå en tilsynssak og det vil ikke være riktig av oss å kommentere denne utad. Vi avventer nå Helsetilsynets undersøkelser, sier Bratt til NRK.