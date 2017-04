Avslutter søk etter snøskred i Svolvær – ingen skadd

Ifølge politiet gikk skredet ved den 1.085 meter høye fjelltoppen Geitgaljen ved Laupostadøst for Svolvær i Vågan kommune i Lofoten like etter klokken 14 onsdag.

Letemannskapene har undersøkt skredoverflaten, der det oppholdt seg tre amerikanske skiturister. En av dem ble tatt av skredet, men ble reddet ut uten skader.

– Søk i skredet er avsluttet. Tre personer har vært i en gruppe der skredet har blitt utløst. Alle har blitt gjort rede for, opplyser politiets operasjonssentral i Midtre Hålogaland.

Mye skispor i området

Alpin redningsgruppe, Sea King-helikopter, redningshunder og politifolk deltok i søket, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge. Like etter skredet var det uklart om noen var tatt, men redningsarbeiderne var tidlig ganske sikre på at ingen ble rammet, til tross for at det var flere skispor i området.

Ifølge NVE er det moderat skredfare i mesteparten av Nord-Norge i begynnelsen av påsken. Det er foreløpig uklart hvor stort skredet var.