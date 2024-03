Avslutter etterforskning av blokkbrann i Rana

Politiet i Nordland har konkludert med at ingen er strafferettslig ansvarlig for å ha forårsaket brannen i Myraveien på Mo i fjor.

Det var kvelden 13. april i fjor at det brøt ut brann i en boligblokk i Myraveien i Mo i Rana.

Politiet har siden etterforsket for å avdekke brannårsak og brannforløp. Etterforskningen har vært tidkrevende og omfattende. Det er innhentet tekniske vurderinger både fra politiets egne kriminalteknikere, rettsoppnevnt brannsakkyndig og eksterne fagmiljø. Det er også foretatt en rekke vitneavhør i saken.

– Etterforskningen har ikke ledet til et entydig svar om hva som forårsaket brannen og politiet kan ikke konkludere med at noen er strafferettslig ansvarlig for å ha forårsaket brannen, opplyser politiadvokat i Nordland politidistrikt, Vegard Rosenvinge Lauvdahl i en melding.

Politiets undersøkelser viser likevel at brannen har startet ute på en av boligblokkens balkonger i første etasje. Derfra spredte den seg på utsiden av boligblokken opp langs ytterveggen til øvre etasjer og opp til takkonstruksjonen.

– Det har vært et særlig spørsmål under etterforskningen å få kartlagt hvordan denne spredningen skjedde. Politiet har gjennom en fullskala testing av fasadeplatene på boligblokken, fått bekreftet at disse er brennbare og at en brann kan spre seg raskt i og bak disse platene. Dette står for politiet igjen som forklaringen på hvorfor brannen spredte seg så raskt som den gjorde på utsiden av boligblokken, opplsyer Rosenvinge.

Politiets undersøkelser viser et klart potensiale for at brannen lett kunne spredt seg og forårsaket langt større skader enn den gjorde, uten brannvesenets beslutsomhet og kompetente faglige vurderinger, skriver politiet i sin pressemelding.