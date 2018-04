Årets sesong for hvalfangst er i gang: – Aldri sett så mye hval før

Det var mannskapet på båten «Åse-Karin» med skipper Leif Ole Olavsen fra Leknes i Lofoten, som fikk årets første hval. De har nå fanget tre dyr. Olavsen mener kvoten er stor, og at det er for lite båter. Han håper på flere båter i næringen fordi det også er viktig for øvrig fiskeri.

– Foreløpig er 12 båter påmeldt til årets fangst. I fjor deltok 11 båter i fangsten, forteller Olavsen.

Årets kvote er satt til 1278 dyr, som er nesten 300 flere enn fjorårets. Da ble kun 342 dyr ble fanget.

Mye hval

Olavsen kommer fra en familie med lange hvalfangsttradisjoner fra 30-tallet.

Leif Ole Olavsen og Erling Olavsen på båt. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Mange ser mørkt på næringens framtid. Men Olavsen er positiv til årets sesong, og har opplevd gode tilstander på havet denne uken.

–Så mye hval som vi har sett de siste dagene tror jeg aldri jeg har sett før. En dag hadde vi rundt syv hvaler rundt båten, og det er veldig unormalt. Men det tyder jo på at hvalbestanden er i god befatning, forteller Olavsen.

Stor kvote

Tore Haug er leder for sjøpattedyrgruppen ved Havforskningsinstituttet i Tromsø. Han sier at det er færre båter nå, men at båtene er store slik at de klarer å ta flere hvaler pr. båt.

– Det er slik at hvis man ikke klarer å ta hele kvoten på et år, så overføres hvalene som ikke ble tatt til neste års kvote. Dermed blir kvoten større for hvert år, forteller Haug.

Haug mener at hvalfangst ikke burde stoppe i Norge. Det er fordi næringen har vist seg å være bærekraftig og ikke har trengt noen form for subsidier eller støtte.



– Jeg håper virkelig at det fortsatt er folk som har mot nok til å fange hval slik at det er hvalkjøtt på det norske markedet, sier Haug.

Næringen må stoppes

Hvalfangst er omstridt. Dyrevernsorganisasjonen NOAH mener næringen må avvikles.

Veterinær og leder i NOAH Norge, Siri Martinsen mener det hadde gått helt utmerket med havet om man stoppet hvalfangsten, og det har også stortingsmeldinger om sjøpattedyr innrømmet.

– Det er en konstruert problemstilling fordi det ikke er noe behov for å fange hval i det hele tatt. Vi vet derimot at store havpattedyr er veldig viktig for økosystemet i havet, og det er ingen vitenskapelig belegg for at vi skal trenge å fange hval, sier Martinsen.

Spår en god sesong

Hvalfanger Leif Ole Olavsen tror det blir en bra sesong, og målet er rundt 50 dyr.

– Kjøttet skal mørnes og blir klart til å leveres i begynnelsen av mai til Lofothval AS i Svolvær, sier Olavsen.