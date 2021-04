Kristian vant to millioner kroner på pengespill – ni måneder senere hadde han milliongjeld

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Koronaåret har vært tøft. De som tar kontakt med oss er mye lenger nede enn tidligere. Det er større psykiske belastninger, mer selvmordsproblematikk. I tillegg har vi mange som har hatt tilbakefall i denne perioden, sier Kristian Vike.

– Og det er ikke så overraskende. Når du er tvunget til å sitte hjemme aleine, kanskje mer ensom enn du ønsker, og har kanskje mer fritid enn du ønsker, så er det en dårlig kombinasjon.

I krise

I dag er det over 50.000 spillavhengige i Norge. Vi spiller for over 50 milliarder kroner. Og det er bare på de få selskapene som har lisens i Norge.

– Vi skulle ønske at de med spillproblematikk tok kontakt med oss før det går for langt. De som kontakter oss er i krise og har spilt bort mye penger, sier politisk rådgiver i organisasjonen Spillavhengighet Norge, Magnus Pedersen.

Politisk rådgiver i Spillavhengighet Norge Magnus Pedersen, er bekymret for økningen i antall henvendelser de ser under pandemien. Foto: Privat

Han forteller om desperate mennesker, som sliter med å se at det finnes en fremtid.

– De vet ikke hvor de skal gjøre av seg eller hva de skal gjøre. I veldig mange av samtalene vi har dukker selvmordsproblematikk opp. De som ringer til oss har tanker om at livsforsikringen kan redde familien og at familien vil ha det bedre uten dem, forteller Pedersen.

80 prosent økning

Det siste året har Spillavhengighet Norge hatt fullt trykk på hjelpetelefonen, henvendelser på e-post og i digitale nettverksgrupper.

– Vi har hatt 80 prosent økning i antall førstegangshenvendelser. Og gjelden de som tar kontakt har er høyere enn tidligere.

Pedersen tror mange kjeder seg og søker spenning i pengespill. Men det er også de som tenker at spill kan være lettjente penger i en hverdag med permitteringer og dårlig råd.

Men det er også mange som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon under pandemien. Noen av dem som søker hjelp møter på Kristian Vike fra Ålesund.

Han vet veldig godt hvordan det er å være så langt nede at du tror at det ikke finnes noen utvei.

Kunne spille i 20 timer

Det startet i barndommen, med spilleautomatene på bensinstasjonen. Kristian Vike kunne gjerne skulke skolen for å stå der og spille bort penger som han hadde fått tak i hjemme.

I 2004 ble han introdusert for spilleautomater og kasino på nett. Vike var sykemeldt på den tiden. Flesteparten av sykepengene forsvant på nettkasinoene.

Spilleautomater på nett er for tilgjengelig, mener tidligere spillavhengige. Foto: Skjermdump

– Når du er i den spillbobla er det ingenting annet som betyr noe. Bekymringene og problemene du har ellers i livet blir veldig nedtonet. Det er bare du og spillet, sier han.

En spillsesjon kan enkelt vare i 20 timer, forteller han.

– Og da sitter du til det er tomt på konto. Da går du nett for å finne enkle løsninger for å låne penger, forteller han.

Den store smellen kom i 2013. Da vant Kristian den store gevinsten. 2 millioner kroner. Alt skulle bli bra nå, men slik ble det ikke.

Må bedra sine nærmeste

Ni måneder etter at Kristian Vike ble millionær, hadde han flere millioner i gjeld.

Da hadde han i flere år holdt problemene sine mer eller mindre skjult for dem rundt seg.

– For å holde fasaden er det nødvendig å lyve for å bedra de nærmeste. Det kan gå hardt ut over relasjonene dine.

Vike husker fortsatt hvordan han hadde det i den verste perioden. Han hadde spilt seg så langt ned at han ikke fikk mer lån, og dermed ikke spilt så mye som han ønsket.

– Det eneste fristedet du får er når du sover. Men når du våkner tar det kanskje to sekunder før det slår inn over deg, og du innser at du dessverre lever i dag også og må forholde deg til situasjonen du er i. Samtidig må du holde fasaden for hun som ligger ved siden av deg og resten av verden, sier han.

– Det er en så fæl plass å være på.

Gjeldsordning

Han traff kjelleren hardt. Det var ikke lenger lys i hverdagen og mørke tanker tok over. På dette tidspunktet hadde Vike flere millioner i gjeld. Han sto i fare for å miste alt. Det var samboeren som satte foten ned og krevde at Vike måtte be om hjelp.

– Det har vært helt uvurderlig. Jeg var prisgitt behandlingstilbudet i Ålesund for å komme meg på beina igjen, forteller Vike.

For Vike ble det gjeldsordning og fem år i spesialisthelsetjenesten. Han fikk seg også jobb i Spillavhengighet Norge, for å hjelpe andre i en lignende situasjon.

– Det har også vært behandling for meg. Å hjelpe folk ut av mørket og fortelle dem at det finnes en vei.

Skam

Under pandemien har også Vike kjent på at veien til et tilbakefall kan være kort. Og han er bekymra for at ikke alle får behandlingen dem trenger.

– For meg var det avgjørende å få hjelp. Og man hører historier om lang ventetid og få behandlingstilbud fra dem som kontakter oss. Det er forskjellig rundt om i landet hvor godt behandlingstilbud du får.

Organisasjonen Spillavhengighet Norge jobber for at behandlingstilbudene skal likestilles med behandling for annen avhengighet, som rus og alkoholproblematikk.

– I dag er det en stor skam å være avhengig av spill. Mange mener at det er bare å slutte. Men det er ikke det. Det tok meg lang tid før jeg innså at jeg var syk, forteller Vike.

Allerede milliongjeld når de får hjelp

Organisasjonen ser også økning i hvor høy gjeld de som tar kontakt har. Flere og flere med milliongjeld ringer for å få hjelp.

– Det er så enkelt i dag å få kredittlån og refinansiere med sikkerhet i hus og hjem. Det er reklamer mellom TV-sendinger, det er annonser på internett og reklamepost. Alle lover refinansiering eller kredittlån. Det gjør at man i et svakt øyeblikk kan ha lett for å ty til disse midlene, forklarer Magnus Pedersen.

Pedersen forteller at mye av problemet er at spillselskapene er for tilgjengelig, og at terskelen for å trykke seg inn på pengespill blir veldig lav.

– Det er reklamer for pengespill overalt. Og de frister med bonuser og ting som ser ut som gratis penger. Man går med et kasino i lomma. Og det er de utenlandske bettingselskapene som er det største problemet, sier Pedersen.

Ulovlig markedsføring

I Norge er det bare noen få som har lisens til å selge pengespill, og alle disse er norske selskaper. Den reklamen man ser på TV fra utenlandske bettingselskaper, er ulovlig markedsføring.

Seniorrådgiver i Lotteritilsynet Lars Petter Degnepoll, sier at de var ute og advarte mot denne økningen vi nå ser, da landet stengte ned.

– Mange bruker pengespill som en flukt fra en krevende hverdag.

I dag er det bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte av de store landsdekkende lotteriene som kan tilby regulerte pengespill på nett i Norge. Denne modellen har vi i Norge for å beskytte sårbare grupper mot spillavhengighet, og for å regulere at pengene vi nordmenn bruker på spill går tilbake til idrett og kultur.

Ifølge Lotteritilsynet har det uregulerte tilbudet vokst fram i takt med utbredelsen av internett. De utenlandske spillselskapene har ikke tillatelse til å tilby eller markedsføre disse spillene i Norge, men det er ikke ulovlig for nordmenn å spille hos selskapene.

Nedgang på Hjelpelinjen

Seniorrådgiver i Lotteritilsynet, Lars Petter Degnepoll. Foto: Pressefoto / Bjørn Leirdal

Lotteritilsynet merker en nedgang i antall henvendelser til Hjelpelinjen. Degnepoll sier at det kan være mange grunner til at de ser andre tall enn Spillavhengighet Norge.

– Vi har ingen grunn til å betvile tallene til Spillavhengighet Norge. Vi tror at grunnen til at det er nedgang på Hjelpelinjen er fordi folk er mer «låst» hjemme med familie. Vi har sett at folk gjerne ringer Hjelpelinjen når de er på jobb.

I tillegg mener Degnepoll at en av årsaken kan være at Spillavhengighet Norge markedsfører seg mer enn Hjelpelinjen. Hjelpelinjen viser også videre til Spillavhengighet Norge da de har et viktig tilbud i samtalegrupper. En annen årsak kan være at Hjelpelinjen teller bare henvendelser om spilleren og ikke pårørende, sier Degnepoll.

Han forteller at de har sett en nedgang også i Sverige og Danmark.

– At vi ser færre henvendelser betyr slettes ikke at problemet er mindre. Det betyr at færre søker hjelp, påpeker Degnepoll.

Avkrefter økning

Talsmann fra Betsson-gruppen, Kim Rud Petersen avkrefter at det har vært en økning i spilling hos dem under pandemien.

Han svarer NRK på e-post om kritikken på at dem markedsfører seg ulovlig i Norge, og at de utenlandske selskapene er verstinger i bransjen.

Talsperson for Betsson, Kim Rud Petersen. Foto: Pressefoto

– Disse påstandene får Spillavhengighet Norge stå for selv, men vi er glade for at de som organisasjon jobber med noe som også opptar oss mye, nemlig å begrense antall problemspillere så mye som mulig. Vi ser i Sverige og Danmark at man har god nytte av å ha et felles system for utestengelse fra alle spillselskap, noe som vi tror også ville fungert utmerket i Norge, sier Petersen.

– Dessverre er dette umulig med dagens monopolsituasjon, men i ett lisenssystem kunne man innført dette nærmest på dagen. Dette er et politisk spørsmål, all den tid over 60 prosent av alle onlinespillere helt lovlig velger å spille hos utenlandske spillselskaper.

Vanskelig å forstå

Han synes påstandene mot at utenlandske selskaper er for synlig er vanskelig å forstå, sammenlignet med spillselskapene med lisens.

– Vi er tilgjengelige via våre nettsider og mobilapplikasjoner, i motsetning til Norsk Tipping og Rikstoto som har kommisjonærer på nærmest hvert eneste gatehjørne i hele Norge, så det er vanskelig for oss å forstå hva de mener med den påstanden.