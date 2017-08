Anker ikke dommen

Kvinnen som ble dømt for Korgen- ranet anker ikke dommen. Det skriver Rana Blad. Kvinnen ble sammen med en mann dømt til fengsel i to år og tre måneders i Rana tingrett for å ha ranet en kvinnelig bankfunksjonær i sitt eget hjem 12. august 2014. Fornærmede ble overmannet, stripset, ranet og forlatt i sitt eget hjem.