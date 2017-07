Amerikansk besøk på Svalbard

En delegasjon fra kongressen i USA er nå på besøk i Longyearbyen. Delegasjonen fra House Energy & Commerce Committee er på et kort besøk på Svalbard før de flyr videre til Oslo i løpet av dagen. Formålet med besøket er å se nærmere på hvordan Norge balanserer energi- og miljøspørsmål. De har et kort opphold på Svalbard før de drar videre til Oslo for bilaterale møter. Det opplyser Utenriksdepartementet til NRK.