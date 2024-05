Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En mann i 50-årene står bak en av de største overgrepssakene på nett i Norge, med rundt 250 unike barn som ofre.

Overgrepene ble oppdaget etter en Vipps-overføring til en av jentene fra mannen.

Mannen, som jobbet på en skole, hadde hundrevis av videoer av overgrep han selv hadde utført på nettstedet Omegle.

Foreldre til ofrene forteller om hvordan barna deres har endret seg etter overgrepene, med tegn på selvskading, frykt, sinne og uønsket seksuell atferd.

Statsadvokaten vurderer å be om forvaring for mannen.

Selv om konsekvensene av digitale overgrep på lang sikt er ukjente, antyder eksperter at de kan være like skadelige som tradisjonelle fysiske overgrep. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Sjokk. Vantro. Sorg.

Tårene renner ned kinnene på flere av foreldrene som forklarer seg i retten.

Her forteller de om hvordan barna deres har endret seg etter overgrepene.

De forteller om selvskading. Glade og pratsomme barn som har blitt innesluttet og sinte.

Barn som er redde. Redde for at overgriperen skal komme å ta dem.

Alt skyldes handlingene til en mann i 50-årene.

Tekstmeldingen

J1 Jente 12: Mamma, meg og NN fikk penger for å vise ting vi ikke burde gjort, og jeg angrer veldig.

Meldingen lyser mot ei mor i romjula i 2022. De hadde oppdaget ei vippsoverføring på datteras telefon fra en fremmed mann. Først ville hun ikke si noe. Men meldinga dattera sendte får ballen til å rulle.

Politiet starter umiddelbart etterforskning, og på kort tid er en mann i 50-årene i ei lita bygd i Nordland identifisert. Han jobber på en skole. En jobb han senere kaller for drømmejobben.

På datamaskinen til mannen er det hundretalls videoer av overgrep. Overgrep mannen selv har gjort på nettstedet Omegle. Rundt 250 unike barn er blitt offer for mannens manipulasjoner. De har kledd av seg. De har utført oralsex på hverandre, og seksuelle handlinger med seg selv.

Advokat Sol Elden (stående) forsvarer mannen. Her i samtaler med aktoratet. Til høyre: Politibetjent Thea Flaatten, statsadvokat Thor Erik Høiskar, politiadvokat Maria Skog. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Det de ikke vet er at han har filmet. Flere vet heller ikke at det er en voksen mann de har vært i kontakt med.

Dette er en av norgeshistoriens største overgrepssaker på nett. Når rettssaken starter er det 254 fornærmede barn. Underveis har tallet blitt redusert til i underkant av 250.

Selv erkjenner han straffskyld. Statsadvokaten vurderer å be om forvaring. Uansett risikerer han lang fengselsstraff.

Telefonen

Statsadvokaten har allerede varslet at han vil ta utgangspunkt i lovens strengeste straff når han vil be om fengsel for mannen.

Rundt 188 barn er identifisert. Og hver gang et nytt barn identifiseres må politibetjent Thea Flaatten ta opp telefonen. Foreldrene må informeres.

– Det er jo det største marerittet mange mammaer og papper har. Så det er et tøft budskap å gi, har hun tidligere sagt til NRK.

Og budskapet er tøft å motta.

– Det var helt forferdelig. Jeg knakk helt sammen. Jeg måtte oppsøke hjelp, sier en forelder.

I rettssal 201 i Salten og Lofoten tingrett har en av de fornærmede guttenes mor startet sin forklaring. Tårene renner når hun forteller.

Politiadvokat Maria Skog sitter sammen med politibetjent Thea Flaatten. Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Telefonen fra politiet kommer hun aldri til å glemme.

Hun forteller om en sønn som sliter. Sliter med relasjoner. Sliter med å sitte stille i timene. En sønn som har blitt frekk i kommentarene, og som ikke vil ta imot hjelp.

En annen mor forteller om ei datter som ikke stoler på menn. Hvis hun skal til legen, vil hun ikke til en mann.

– Hun vil ikke gi menn en sjanse.

– Jeg trodde jeg hadde kontroll på hvilke nettsider hun besøkte. Men jeg hadde ikke peiling på at det var noe som het Omegle, så jeg føler at jeg sviktet, sier hun.

Hvilke konsekvenser et slikt overgrep kan få på lang sikt, er vanskelig å si.

Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

Vanskelig å si noe om konsekvenser

– Når det gjelder digitale overgrep generelt, så er det veldig mye vi ikke vet om konsekvensene.

Det har Lars Roar Frøyland tidligere uttalt til NRK.

Han er sosiolog med doktorgrad i psykologi, og har jobbet en del med seksuelle overgrep mot barn. Særlig digitale overgrep.

Men selv om vi ikke vet mye om konsekvenser på lang sikt, sier Frøyland at det er mye som tyder på at det har lignende konsekvenser som de tradisjonelle fysiske overgrepene.

– Det kan være snakk om psykisk helseplager, det kan være snakk om problemer med tillit. Det kan også bli vanskelig på skolen.

Samtidig sier Frøyland det er viktig å legge til at det er ikke er alle som dette får konsekvenser for.

– På lengre sikt er det vanskelig å si noe om disse digitale overgrepene, fordi det er såpass nytt, sier sosiologen.

Men om man legger til grunn at det også her vil være det samme som de tradisjonelle fysiske overgrepene, er det jo mange også her som har utfordringer inni voksenlivet, påpeker han.