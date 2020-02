a-ha starter verdensturneen i Bodø – før Tokyo, Cape Town og Los Angeles står for tur

a-ha-albumet «Hunting High and Low» har solgt over 12 millioner eksemplarer på verdensbasis siden det kom ut i 1985.

I anledning platas 35-årsjubileum, er bandet igjen ute på verdensturné.

2020-turneen starter den norske gruppa i Nordlandshallen i Bodø lørdag.

Senere står steder som Cape Town, Tokyo og Los Angeles står for tur.

Etter det NRK forstår kommer det tilreisende fra så langt unna som Australia for å se turnéstarten i Bodø i kveld.

– Det kan hende vi har dratt mange over til Norge gjennom de 35 årene vi har holdt på. Noen av dem har jo til og med funnet hverandre og giftet seg og bosatt seg her, så sånn sett har vi et slags turistbyrå gående på siden av det musikalske, ler Magne Furuholmen.

Hele verdensturneen avslutter han, Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy med konserter i Oslo Spektrum 27. og 28. november.

Ny turné – etter avskjedsturneene

I 2010 spilte a-ha fire avslutningskonserter i Oslo Spektrum, som siste stopp på avslutningsturneen «Ending on a high note». Dette var den offisielle slutten som band, og siste gang de skulle stå på scenen sammen var i 2011.

I mars 2015 annonserte de comeback, men i april 2016 kunngjorde Morten Harket nok en gang at det var snipp snapp snute for det norske popeventyret.

a-ha med pressekonferanse før «siste» konsert i Oslo. Morten Harket t.v., Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

At han skulle sitte i Bodø og snakke om a-ha-låter som Love is reason så mange år etter, hadde ikke Furuholmen sett for seg da de startet opp.

– Vi er ferdige med avskjedsturneer nå, sier han.

– Så da fortsetter dere bare å turnere?

– Vi kommer i hvert fall ikke til å annonsere noe. Det var ærlig ment, men både interne og eksterne krefter syntes det var for tidlig å slutte, så da ble det ikke sånn.

– Det var ikke noe stunt fra min side, men jeg er glad for at vi har fått muligheten til å ta en da capo slik vi gjør nå, sier Magne Furuholmen om at a-ha igjen er ute på turné etter flere avskjedsturneer. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– De er større enn det aller meste

Kommentator, anmelder og redaktør i avisa iTromsø, Egon Holstad, er klar på at trioen har hatt en stor rolle i norsk musikk.

– Jeg tror a-ha først og fremst har betydd jævla mye for selvtilliten i norsk musikk. At det går an å få det til i verdens største land, utlandet, selv om man er fra Norge, og ikke er med i Grand Prix. Dette synes jeg personlig er deres viktigste bidrag til den kollektive, kulturelle arven.

– At turneen starter i nord er jo en selvfølge, og dette var vel så nært Fauske de klarte å legge det, med et dertil egnet lokale, og det er klart, slikt sjarmerer jo en gammel fauskeværing i senk. Men de burde selvsagt spilt på Marmortorget. Det kan de jo gjøre på sin neste avskjedsturné, sier Holstad. Foto: Petter Strøm / NRK

– De holder fortsatt på etter 35 år og trekker fulle hus verden over, har du noen tanker om hvorfor?

– De er jo et navn du bare trenger å prikke inn turneen på, og så sope inn pengene. De er større enn det aller meste her til lands, og det er selvsagt helt fortjent også. At den største delen av fansen deres i 2020 er de mest kjøpesterke også, hjelper nok og på.

– Også er det jævlig smart å annonsere hver eneste turné som avskjedsturné. Der har de vært smarte og lært fra den største av dem alle, nemlig Selveste Kjell Bækkelund.

– Har blitt sikrere på hva vi driver med

3. juni 1986 startet a-ha sin første verdensturné i Perth i Australia. Siden har ting skjedd.

Den største forskjellen på den første turneen og nå er ifølge Furuholmen at publikum har blitt mer høflige.

– Og så er vi blitt sikrere på hva vi driver med. Den første turneen var fryktelig kaotisk, så vi ble på en måte vant til å være popstjerner i løpet av den første verdensturneen. Det var en ganske unik erfaring på godt og vondt, så på en måte er jeg glad for at vi slipper å gå gjennom det to ganger.

Men musikken er den samme. Selv om plata har vært ute i over en mannsalder, spiller trioen fortsatt for utsolgte hus med plata over hele verden.

– Det sier vel sitt. Det er ikke noe vi så for oss; vi har alltid tenkt at vi spiller sinnssykt bra musikk. Men det er klart at når du ser tilbake på det så er det en stolthet at vi registrerer at folk fremdeles holder a-ha høyt i hevd.