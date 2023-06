Tromsø var kun minutter unna å vinne 2–1 over Glimt på Aspmyra i cupens fjerde runde.

Men like før slutt raknet det fullstendig for laget fra Nordens Paris.

89 min.: Tromsøs Mai Traoré ble avvinket for offside alene med keeper. Reprisen viste derimot at Traoré var på egen banehalvdel da pasningen ble slått, og offsiden skulle aldri vært dømt.

Tromsøs Mai Traoré ble avvinket for offside alene med keeper. Reprisen viste derimot at Traoré var på egen banehalvdel da pasningen ble slått, og offsiden skulle aldri vært dømt. 90+3 min.: Tromsøs El Hadji Diouf sitt andre gule, og måtte tusle i garderoben.

Tromsøs El Hadji Diouf sitt andre gule, og måtte tusle i garderoben. 90+4 min.: Odin Bjørtuft stanget inn utligningen til 2–2 etter innlegg fra Amahl Pellegrino.

Odin Bjørtuft stanget inn utligningen til 2–2 etter innlegg fra Amahl Pellegrino. 90+6 min.: Et innlegg fra Nino Zugelj ramlet til slutt ned i bena på kaptein og innbytter Ulrik Saltnes. Han trillet han inn 3–2 til Glimt, og sendte gultrøyene videre til cupens kvartfinale.

Slik spilles kvartfinalene Ekspander/minimer faktaboks Molde – Sarpsborg

Vålerenga – Brann

HamKam – Bodø/Glimt

Kjelsås – Raufoss Kampene spilles 12. juli.

Etter kampen ble den omstridte offsiden på stillingen 2–1 til Tromsø heftig diskutert:

– Det er en soleklar feil, freser Tromsø-trener Gaute Helstrup til NRK etter kampen.

– Det er flere offsideavgjørelser i andre omgang som er feil. Det er dårlig dømt. Vi har samme vinkel som dem, og at det går an å gjøre så store feil ... Det er to ganger at de nekter oss alene med keeper. Jeg skal ikke si for mye om dommerne, men jeg synes definitivt at de skulle ha løst ting bedre mot slutten, fortsetter Helstrup.

– Er det bittert at det ikke er VAR i cupen også?

– Ja, hvorfor ikke få det også? VAR har kommet for å bli, så da kan vi like gjerne ha det i cupen også. Akkurat nå er det veldig surt.

Glimt videre etter snuoperasjon Du trenger javascript for å se video.

Også Ruben Yttergård Jenssen var frustrert etter kampslutt.

– Det er brutalt. Jeg synes vi hadde fortjent en bedre skjebne i dag, men fy faen, det er fotball og det er derfor vi elsker og hater det, sier han til NRK.

NRK-ekspert Jonas Grønner mener Tromsø-laget har en god sak i sin kritikk av dommeren.

– Det er jo rett og slett en hårreisende avgjørelse. Jeg skjønner virkelig frustrasjonen på Tromsø-benken for der skal Tromsø være gjennom og sette inn sitt tredje mål, sier han.

Dommer Rohit Saggi deler ut et gult kort til TIL-spiller Jostein Gundersen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Dommer beklaget i TIL-garderoben

Overfor Nordlys bekrefter hoveddommer Rohit Saggi at han var inne hos Tromsø-spillerne etter kampslutt for å legge seg flat.

– Det gjør veldig vondt for oss også å være avgjørende, sier han til avisen.

– Det veldig synd at på en gylden mulighet til å avgjøre kampen, så gjør vi en feil avgjørelse. Det er klart at det skulle vi vært foruten. Vi er på en måte det tredje laget utpå der, som også ønsker å lykkes, fortsetter hoveddommeren.

Saggi sier til avisen at dette er første gang han har beklaget i en spillergarderobe etter en feil avgjørelse.

– Men jeg tror ikke jeg skal lage presedens for å gå inn i garderober og beklage, sier han.

Ulrik Saltnes jubler hemningsløst etter å ha satt inn 3–2 til Bodø/Glimt seks minutter på overtid mot Tromsø. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Hyller Saltnes åtte måneder etter sist kamp

Hos Glimt-spillerne var det mer lettelse enn frustrasjon å spore etter snuoperasjonen.

– Vi gjorde noen bytter som jeg tror var viktig, sier innbytter Saltnes til NRK.

Det er åtte måneder siden 30-åringen sist spilt kamp. I sesongoppkjøringen i mars skadet han seg stygt i en ulykke i hjemmet.

Under moteringen av et speil gikk det galt, og midtbanegeneralen fikk skåret opp armen stygt.

Det endte med tur til legevakten, operasjon, 20 sting og et flere måneder langt skadeavbrekk.

Slik så armen til Ulrik Saltnes ut etter at han fikk et speil over seg Foto: Privat

– Vi får gjort bytte og så kommer han som har vært ute i et halvt år nå? Er det enda mer? sier Kjetil Knutsen og ser bort på Saltnes.

– Det er åtte måneder, svarer kapteinen.

– Det er skrevet i stein, så jeg synes han fortjener all hyllest. Ikke meg, sier Knutsen.

Lokal 17-åring sendte TIL i ledelsen

Med 6000 solgte billetter var det cupfeber på Aspmyra stadion da Norges for tiden to beste fotballag møttes til «Slaget om Nord-Norge».

Mens Tromsø kom fra seier mot Stabæk, var det et revansjesugent Glimt-lag som ville reise kjerringa etter sesongens første tap i Eliteserien mot Strømsgodset i helgen.

Etter en frisk Glimt-start, skulle en 17-åring fra Tromsø helle kaldt vann i årene til hjemmepublikummet.

17-år gamle Jens Hjertø-Dahl jubler etter å ha scoret 1-0-målet på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Niklas Vesterlund ble spilt fri i innleggsposisjon på høyrekanten, før han la et presist innlegg inn i boksen.

Der raget Jens Hjertø-Dahl over Glimts høyreback Omar Elabdellaoui og stanget inn 1–0 til gjestene fra Tromsø.

– Det var planlagt. Jeg snakket med «Nik» før kampen og sa at hvis han kom rundt på kanten, så skulle han se etter meg i boksen, sier målscoreren til NRK i pausen.

Sjokkerte Glimt igjen

Og vondt skulle bli verre for serielederen mot sin argeste rival.

Mens Glimt forsøkte å bryte ned et kompakt Tromsø-forsvar, var gjestene giftige på overgangene når de først vant ballen.

Først ble Yaw Paintsil spilt gjennom i bak Glimt-forsvaret. Deretter la ballen 45 grader ut til Vegard Erlien, som curlet ballen rundt Julian Faye Lund i Glimt-målet.

2–0 til Tromsø, og Glimt så sjokkerte ut.

Førstekeeper Nikita Haikin skulle egentlig starte oppgjøret, men måtte gi seg under oppvarmingen. Derfor måtte Faye Lund ta plass mellom stolpene.

Glimt-trener Kjetil Knutsen og daglig leder Frode Thomassen så betenkte ut på stillingen 1–2 like før slutt. Men så skulle hele kampen snu på overtid. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Stormløp mot TIL-målet

Glimt-trener Kjetil Knutsen så lite fornøyd ut, og gjorde et trippelbytte etter 70 minutter.

Det skulle gi uttelling syv minutter senere.

Den høyreiste vingen Nino Zugelj kom inn for Joel Mvuka, i ungguttens siste kamp i Glimt-trøya, og startet et stormløp for hjemmelaget.

Han skar inn fra høyrevingen og banket ballen forbi Simon Thomas i TIL-buret. 1-2, og dermed var håpet tent på Aspmyra.