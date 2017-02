– Hun kom ned askegrå i ansiktet og trodde jeg var død

– Jeg har hatt kjempeflaks. Hadde jeg ikke vært inni bilen, men utenfor, hadde jeg vært klemt i hjel. Litt flaks må man ha innimellom, sier Roy Arne Breivik fra Vik på Langøya i Hadsel kommune til NRK.

Sammen med samboeren og sønnen hadde han akkurat feiret morsdag med egg og bacon til frokost da telefonen ringte om at vinden hadde blåst plastbåten hans ut på veien. Fra stuevinduet kunne samboeren skimte takplatene på naustet like ved blafre i vinden.

Søkte ly i bilen

Det fikk Roy Arne til å sette seg i bilen og ta den korte kjøreturen fra husdøra til naustet på ca. 100 meter. Etter å ha fått festet båten og dratt en løs stolpe unna veien skjønner han raskt hva som er i ferd med å skje.

– Plutselig kjenner jeg hele lufta vibrere, og idet jeg snur meg set jeg at havet blir helt hvitt. Jeg skjønte at nå er det bare å komme seg unna for hele naustet var i bevegelse. Akkurat da jeg setter meg i bilen ser jeg naustet løfte seg opp av bakken, opp i lufta og kommer rett mot meg.

Roy Arne Breivik fikk en brå start på dagen. Foto: Privat

I stuevinduet blir samboeren vitne til at naustet smalt inn i bilen hvor Roy-Arne hadde søkt tilflukt.

– Hun trodde at nå var det gått skikkelig ille, og at jeg var død. Når hun kom ned var hun askegrå i ansiktet. Det samme var naboen. Han trodde også at jeg var død, og sa at det hadde sett helt forferdelig ut.

Selv satt han i bilen, uskadet og full av adrenalin.

– Adrenalinet slo til for fullt. Det første jeg tenkte der jeg satt var: Oi, dette er nesten som å sitte på første rad i en 3D-kino, sier han og legger til at han selv i en slik dramatisk situasjon har humoren til stede.

Stengte veien

Breiviks fembøringsnaust er blitt pinneved. Også bilen han satt i ble ødelagt i sammenstøtet. Taket er trykket ned, panseret bulkete og frontruta knust. Selv kom han ifra det hele uten fysiske skader.

– Alt er totalvraket, så ikke har vi naust og ikke har vi bil, smiler han.

Foto: POLITIET

– Med en slik start på dagen, hvordan ser resten av dagen ut?

– Siden det er morsdag skal jeg bake fruen brownies. Men hun er nok glad uansett siden det hele endte godt.

Fylkesvei 885 gjennom Vik ble midlertidig stengt da opprydningsarbeid pågikk. Naustet tok også tak i en strømstolpe og flere ledninger.

I likhet med flere steder i den nordlige landsdelen har det også i Hadsel blitt mildvær og sterk vind etter flere dager med sol og skyfri himmel. Også på Sjøvegan i Troms ble et tak tatt av den sterke vinden.

Avisa Fremover skriver at Narvikfjellet er stengt på grunn av uværet, og flere fergesamband i Nordland er innstilt.