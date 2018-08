– Det mest fantastiske bakteppet som eksisterer for en tv-serie

Hva skjer egentlig når en person dreper sin egen tvillingbror, og må ta hans identitet for å skjule forbrytelsen?

Det skal skuespiller Kristofer Hivju utforske i serien «TWIN».

Denne uken startet opptakene på vakre Unstad i Lofoten, og kulissene passer perfekt til seriens tematikk, ifølge seriens hovedrolleneinnehaver.

– Lofoten er helt rått. Det meste fantastiske bakteppet for en tv-serie som eksisterer, forteller en begeistrert Hivju til NRK.

Lofotens råe natur og skiftende vær, vil bli en del av selve fortellingen.

– Her er det forandring i været hele tiden. Det passer perfekt for de store skiftningene i karakterene.

– Fjellene går rett opp, nesten som et stort fengsel ut mot havet. Det er rått og ubarmhjertig. Denne historien er også rå og ubarmhjertig, for den handler om to mennesker som befinner seg i en vanvittig situasjon og som tar noen ganske spesielle valg, som gjør at de tvinnes inn i dette fengselet av løgn og identitetsskifter, fortsetter Hivju.

En gammel ide

Ideen bak «TWIN» er alt annet en ny.

– Dette er en serie vi har kjempet for å lage i mange år, det vil si 13 år. Dette er en ide som Kristoffer Metcalfe, Gisle Norman Melhus og jeg har brent for lenge.

Metcalfe, som har regi på serien sammen med Erika Calmeyer, er også skaper av serien. Hivju er medskaper.

Hivjus kone, dokumentaristen Gry Molvær Hivju, er associate producer på serien.

– Dette er et drømmeprosjekt, sier Hivju.

– Det fantastiske ved å gjøre denne serien, er at jeg er omringet av veldig dyktige mennesker i min nærmeste krets, fortsetter han.

Det regner i Lofoten og Kristoffer Hivju må vente før han blir med NRK ut for å ta bilder i lofotnaturen. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Blir surfer i Lofoten

Dette er handlingen i TWIN - kort fortalt:

Hovedpersonen Erik i serien er en slask som aldri har fått til noe. Han er en innflytter fra Østlandet, som sammen med tvillingbroren flytter til Lofoten for å surfe.

Adam er den rake motsetningen – en ansvarlig familiemann, med en suksessfull bedrift og en familie med to barn.

Etter en krangel mellom brødrene kommer Erik i skade for å ta livet av sin egen tvillingbror. For å skjule forbrytelsen og redde brorens familie, velger Erik å ta over sin brors identitet.

Også regissør Kristoffer Metcalfe understreker at Lofoten er rette kulisser for fortelligen om de to tvillingbrødrene.

– Det kan gå fra fullvinter til fullsommer. Det kan være trope og man kan være i høyfjellet midt på vinteren. Surfemiljøet viser det ekstremt frie, han skal finne meningen med livet. Samtidig skal vi til det norske, moderne familielivet, med alle plikter og krav og forventninger som ligger i det. Kontrasten i disse to livene er så sterke, og derfor ble Lofoten viktig, har han tidligere fortalt NRK.