– Arbeiderpartiet og Høyre tør ikke møte til oljedebatt

Til helgen inviterer Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sammen med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom til debatt på torget i Svolvær.

Blant dem som stiller til debatten er partilederne Audun Lysbakken (SV), Trine Skei Grande (Venstre), samt statssekretær i Olje- og energidepartementet Kjell Børge (Frp). I tillegg stiller de øvrige Stortings-partiene med høyt profilerte politikere.

Arbeiderpartiet og Høyre, som i likhet med Frp er for en konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, valgte først å ikke delta på debatten. Det fikk leder for Naturvernforbundet, Silje Lundberg, til å rase på Facebook.

«Kjære alle politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre som jeg har på vennelista, nå er jeg temmelig frustrert og irritert på partiene deres altså. Siden februar har vi forsøkt å få først en fra partiledelsen, dernest en stortingspolitiker fra partiene deres til å stille på oljedebatt i Svolvær lørdag 5. august. Dere har begge to vedtatt at dere ønsker å åpne hele, eller deler av, havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er altså et standpunkt som jeg forventer at dere også tør å forsvare. Særlig i møte med dem som bor i området.» Foto: Faksimile fra Facebook

Hun forteller til NRK at de gjentatte ganger har vært i kontakt med Høyre og Arbeiderpartiet, men har fått til svar at partiene velger å ikke prioritere debatten. Det synes Lundberg er utrolig.

Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg. Foto: Naturvernforbundet

– Det er kjempefeigt av Arbeiderpartiet og Høyre. Spesielt i Arbeiderpartiet hvor det har vært en så stor debatt internt i partiet. At de ikke klarer å oppdrive en eneste politiker som kan forsvare standpunktet til partiet er helt vanvittig.

Hun mener det virker som de to partiene rett og slett ikke tør å sende sine politikere til å møte lokalbefolkningen i Lofoten, Vesterålen og Senja til debatt.

Les også: Arbeiderpartiet sier ja til oljeutredning i Lofoten

Honnør til Frp

I panelet var det først kun Fremskrittspartiet som var for konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Lundberg erkjenner at debatten ville blitt ubalansert, og legger skylden på Høyre og Arbeiderpartiet.

– Det er synd at Arbeiderpartiet og Høyre bidrar til at debatten blir skeiv. Samtidig vil jeg gi honnør til Fremskrittspartiet og Kjell Børge som stiller. Når det kommer til oljeboring er partiet de mest redelige. De ønsker at det skal åpnes, og de tør å forsvare standpunktet de har tatt.

Les også: Frp vil åpne for oljevirksomhet i områder regjeringen har avtalt å skjerme

Snudde

Da NRK tok kontakt med Arbeiderpartiet ble det etter kort tid bekreftet at de nå skulle sende en representant til debatten. Politisk rådgiver i partiet, Tone Hansen, kunne ikke svare på om partiet først hadde sagt nei, men ringte opp igjen kort tid senere og meddelte at sentralstyremedlem Bjørnar Selnes Skjæran vil stille.

– Det er kjempebra at de nå finner en kandidat, men jeg må dessverre si at det tror jeg ikke hadde skjedd om ikke hadde gått ut i sosiale medier og sa hvordan det lå an. Vi fikk først et tydelig nei fra partiet, sier Silje Lundberg i Naturvernforbundet.

Når NRK kontakter Høyre for en begrunnelse om hvorfor de har valgt å takke nei, får vi følgende til svar fra kommunikasjonsrådgiver Joachim Meier Svendsen:

– Vi har ikke noen endelig konklusjon på at vi ikke skal delta, men vi har litt logistikkutfordringer. Vi vil ta beslutning i løpet av dagen.

Oppdatert: I en pressemelding opplyser Høyre at også de nå ønsker å stille til debatten, men begrunner det første avslaget med følgende: «Nordland Høyre ønsker i utgangspunktet ikke å delta på en folkefest mot olje og gass aktivitet i nord.»

Fylkesleder i Nordland Høyre, Jonny Finstad, sier følgende til NRK:

– Nordland Høyre ønsker derimot velkommen en debatt på verdiskaping fra kystsonen – ikke vern. Jeg har en fremtidstro for at Nord-Norge skal få en større del av verdiskapningen innen olje og gass nettopp fordi vi kan bidra til å øke tilgangen til mer miljøvennlig energi og til det grønne skiftet på en fornuftig måte.