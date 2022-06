700 vil ta lederutdanning i Forsvaret

700 kandidater konkurrerer om å få skoleplass i Forsvaret. Østlandet og Vestlandet er høyt representert blant søkerne. 40 av dem er fra Nordland.

Omtrent halvparten av kandidatene kommer fra Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark, som også er der rundt halvparten av Norges befolkning bor, skriver NTB.

– For oss er det viktig at alle landsdeler representeres, både her på FOS og i Forsvaret generelt. Vi er godt fornøyde med at kandidatene dekker så store deler av norgeskartet, sier sjef for Forsvarets opptak og seleksjon, Stein Garang.

Det er rundt 270 skoleplasser. Opptaket avsluttes 7. juli.

Slik fordeler søkerne seg på fylkesbasis:

Agder: 30

Innlandet: 59

Møre og Romsdal: 28

Nordland: 42

Oslo: 64

Rogaland: 43

Svalbard: 3

Troms og Finnmark: 45

Vestfold og Telemark: 43

Vestland: 124

Viken: 166

Ikke oppgitt fylke: 4