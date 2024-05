17. mai-baksmell i nord: Narvik fra 21 til én grad på tre dager

Årets 17. mai var rekordvarm flere steder i landet. Men dagen derpå fortsetter været i mer kjent stil.

Finværet har nemlig snudd til gråe skyer, nedbør og kalde temperaturer flere steder i landet lørdag. Også i Nordland har lørdagen vært grå.

Årsaken er at et stort nedbørfelt har kommet inn over landet fra Stad og nordover.

Og det gråe været gir seg ikke i Nord-Norge.

Nedbøren fortsetter

Statsmeteorolog Haldis Berge forteller at det innebærer en dropp i temperaturene for resten av pinsen.

– I Nordland får dere vind fra sørvest. På kysten blåser det opp til frisk bris og liten kuling. Temperaturen vil gå nedover og det kan blåse stiv kuling inn i Vestfjorden, sier Berge.

Spesielt Narvik vil merke stor forskjell fra drømmeværet på nasjonaldagen til gråværet i pinsen.

Slik så det ut på 17. mai i Narvik i år. I dagene etterpå blir det både overskyet og nedbør. Foto: Leserbilde

YR sin egen værhistorikk viser nemlig at det ble målt 21,7 varmegrader i 16-17-tiden på 17. mai. Lørdag ligger temperaturen på rundt åtte grader, mens det mandag, kun tre dager etter grunnlovsdagen, kan bli så kaldt som én grad.

– Nedbøren kan gi seg på Helgeland lørdag, men vil fortsette nord i fylket, sier Berge. I Narvik blir det også sludd på mandag, sier statsmeteorologen.

Det blir jo 20 grader på det meste i Narvik på 17. mai, men noen dager senere på søndag blir det bare 1 grader. Foto: Skjermdump fra Yr.no 16.05.24

Mildere igjen på mandag

– Hvordan ser det ut i Troms og Finnmark resten av pinsa?

– Det er litt det samme at den nedbøren som kommer inn på lørdag. Det er venta å være sludd- eller snøbyger på søndag i både Troms og Finnmark. Enda litt kjøligere enn det er i Nordland.

– Er det bare den nordlige delen av landet som får temperaturfallet og nedbøren etter 17. mai?

– Det er venta å være nedbør på pinseaften fra rundt Stad og Sognefjorden og nordover. Og det kommer til å bli kjøligere for Nordvestlandet og Trøndelag òg. Men ikke fullt så kjølig som det er for spesielt Troms og Finnmark.

Meteorologen forteller at på Vestlandet og i Trøndelag så blir temperaturene mildere igjen allerede mandag. På Østlandet fortsetter det fine været gjennom hele helgen.