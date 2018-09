Slik taklet den sosiale rockeren en måned i total ensomhet

Rockeren Willy Nordbø (26) dro på en 30 dagers ekspedisjon til Pasvik hvor han skulle klare seg med det han hadde i sekken, uten kontakt med omverden. Han hadde gått tur før, men aldri så lenge, og aldri så langt hjemmefra. Den mentale utfordringen var det verste, fant han fort ut.

– Å være strandet alene på en hytte i flere dager, i motvind og plaskende regnvær, ble til tider tøft, forteller han.

Willy padlet og gikk, med myggen som eneste selskap. Underveis fant han lure måter å mestre ensomheten på. Her er rockerens fem beste triks:

TURKAMERAT: Kamera ble Willys alternative turkamerat Foto: Jens Kvernmo

1. Synge for seg selv

– Jeg spilte og sang en god del for meg selv, sier Willy, som hadde munnspill i sekken. Det var mer praktisk enn gitaren han vanligvis bruker.

Til vanlig er Willy sosial, og vant til at det skjer mye rundt ham. For ham hjalp det å være kreativ for å drømme seg bort i musikk for å glemme ensomheten.

– Ute i naturen gjelder ikke de sosiale kodene. Ingen rundt deg dømmer det du gjør, sier Willy.

Forskjellen på støynivået i Pasvik og Stavanger er stort. Stillheten var deilig, men den var også med på å forsterke ensomheten.

KREATIV: Willy måtte vri hjernen for å finne måter å takle ensomheten på. Du trenger javascript for å se video. KREATIV: Willy måtte vri hjernen for å finne måter å takle ensomheten på.

2. Snakke til kamera

Willy skulle filme seg selv til TV-serien «Helt Alene», men han oppdaget fort at filmingen var mer enn en jobb.

– Videokamera er en god psykolog å ha med på tur. Jeg reflekterte over de problemstillingene jeg hadde verbalt for å få tiden til å gå, og hadde alltid noen å prate med.

Han fikk for eksempel øst ut sin frustrasjon, når myggen ble for innpåsliten.

Willy forbanner myggen. Du trenger javascript for å se video. Willy forbanner myggen.

3. Kjenne på friheten

Willy fikk en frihetsfølelse av å ikke ha folk rundt seg.

– Når man er på tur alene er det ingen som forteller deg hvordan du skal gå kledd, eller se ut.

Funksjonelle klær vinner over merkepress og velbehag vinner over alt. På tur blir heller ikke fokuset på å lukt og skitt så stort, er rockerens erfaring.

– Så lenge klærne er tørre, er de brukbare, sier Willy.

FRIHET: Etterhvert satte Willy pris på roen i Pasvik Foto: Erik Waage

4. Være realistisk

I starten av turen gikk Willy til han var helt utslitt. Dette forsterket følelsen av å være ensom. Han forstod at dagsetappene måtte tilpasses hans egen fysiske form. Fokuset hans ble ikke på høydemeter eller kilometer. Han skulle nyte naturen.

– Ha gode mat- og hvilepauser underveis. Den totale utmattelsen gir deg verken glede eller mestringsfølelse. Skulle jeg gått alene på tur igjen, hadde jeg tatt med meg cola... og kebab, forteller Willy.

SLITEN: Willy er utmattet og savner kebab. Du trenger javascript for å se video. SLITEN: Willy er utmattet og savner kebab.

5. Bli kjent med egen psyke

Å bli bedre kjent med seg selv er noe man har bruk for resten av livet. Willy fikk etterhvert et bevisst forhold til egne tanker. Han klarte å snu negative tanker til noe positivt.

– Bruk hodet riktig. Istedenfor for å fokusere på savnet, bør du lete etter det positive der du er, sier Willy, som etterhvert satte pris på stillheten i Pasvik.

Se første sesong av «Helt alene» her:

Rockeren Willy (24) vil teste sine egne grenser i naturen helt alene. Black metal er den store lidenskapen, men i en måned bytter han ut rockegitaren med ensomheten i Pasvik i Finnmark. Han innser fort at planleggingen kunne vært bedre Du trenger javascript for å se video. Rockeren Willy (24) vil teste sine egne grenser i naturen helt alene. Black metal er den store lidenskapen, men i en måned bytter han ut rockegitaren med ensomheten i Pasvik i Finnmark. Han innser fort at planleggingen kunne vært bedre

DNTs tips til deg som går alene Ekspandér faktaboks Å tørrtrene på å sette opp teltet, montere og bruke primus og annet turutstyr er veldig lurt. Da slipper du å risikere å stå klissvåt i regn og vind og ikke få det til. Du må også kunne håndterer kart og kompass. Hvis du trenger ekstra motivasjon til å lære deg disse tingene, kan DNT sitt ferskingkurs være et alternativ. Gode forberedelser gir en trygghet, sier Mette Øinæs Habberstad, kommunikasjonsrådgiver i DNT.

Fjellvettreglene Ekspandér faktaboks 1. Planlegg turen og meld fra hvor du går 2. Tilpass turen etter evne og forhold 3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel 4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer 5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre 6. Ta trygge veivalg, gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is 7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er 8. Vend i tide – det er ingen skam å snu 9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig