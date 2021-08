Henning Hanset har bodd mesteparten av livet i bygda Vistdal, der han ble født. Fra bofellesskapet ser han nesten til hjemgården. Men nå frykter han at han blir tvangsflyttet på tampen av livet, over fjellet og til nabobygda.

– Jeg har flyttet nok, nå trodde jeg at jeg skulle få være her de dagene jeg har igjen. Jeg er ikke beredt for å begynne å flytte igjen. Det er et tungt slag, sier 96-åringen.

Bygda Vistdal i Romsdal. Nå kan bygdas eldre motvillig bli flyttet over fjellet og til nabobygda. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Det var Rbnett.no som omtalte saka først (bak betalingsmur).

Kommunen vil stenge dørene

Det blir stadig flere eldre i Norge, og kommunalsjef Tanja Thalén sier eldrebølgen er en utfordring også i Molde.

– Vistdal har et flott bofellesskap med dedikerte ansatte, men vi greier ikke å rekruttere riktig kompetanse. I tillegg må bygget oppgraderes dersom politikerne lander på å beholde bofellesskapet, sier Thalén.

Tanja Thalén er kommunalsjef for helse og omsorg i Molde. Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

Derfor foreslår nå kommunen å flytte de seks eldre beboerne til nabobygda Eidsvåg, om lag 40 kilometer unna. Hun sier de flere ganger har tatt mindre økonomiske kutt i eldreomsorgen, men at det nå må gjøres det hun kaller «strukturelle grep».

Foreslår tilrettelegging av transport

Eldreombudet Bente Lund Jacobsen sier tilfellet i Vistdal ikke er enestående, og at hun stadig får meldinger om nedleggelse av tilbud til eldre ulike steder i landet. Hun mener kommunene må vurdere alle alternativer for å holde åpent for beboerne.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen sier det er en skam hvis kommunene ikke forbereder seg på eldrebølgen. Foto: privat

– Hvis det ikke er mulig å opprettholde tilbud i noen kommuner, må kommunene tilrettelegge for transport av både pårørende og beboere for besøk når beboeren flyttes langt fra hjemstedet, sier hun.

Hun sier alle kommuner må forberede seg på eldrebølgen.

– Det er en skam hvis man ikke forbereder den økende gruppen som vil trenge en viss grad av hjelp enten de er hjemmeboende eller bor på institusjon, sier hun.

Vistdal bofellesskap har for tiden seks beboere. De risikerer nå å måtte flytte til nabobygda Eidsvåg. Bofellesskapet må renoveres dersom driften skal fortsette, og ifølge kommunen vil det medføre større husleie for beboerne. Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

– Lengre tid

Eldreombudet får støtte fra sjukepleier Nanna Bugge, som kaller forslaget et tapsprosjekt for alle involverte. Hun og de andre ansatte får tilbud om å jobbe ved bofellesskapet i nabobygda, men det mener hun er en dårlig ide.

Nanna Bugge og Ida Lange jobber ved Vistdal bofellesskap. De forteller om gode relasjoner mellom ansatte og beboere og lavt sjukefravær. Foto: Trine Jørgensen Aandahl / NRK

– Dersom arbeidsplassen vår flyttes må vi bruke mye tid i bil for å komme til de eldre her i bygda. Det er krevende kjøreforhold over fjellovergangen Vistdalsheia om vinteren, og det vil medføre lengre tid dersom en bruker utløser trygghetsalarmen sin og trenger hjelp raskt, sier hun.

Ber politikerne si nei

96 år gamle Henning Hanset trives med å kunne se utover bygda der han ble født og har bodd mesteparten av livet. Husleien blir ifølge kommunen økt også der han bor i dag, men dersom han blir flytta til Eidsvågen, blir den dobla. Det liker han også dårlig.

Nå håper han at politikerne, som skal avgjøre saken i kommunestyret i september, sier nei til nedleggelse. Selv om han trolig også vil få høyere husleie der han bor i dag.

– Dette synes jeg er dårlig gjort av kommunen, sier Henning Hanset (96).