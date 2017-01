I lageret til Ko&Ko AS i Fosnavåg gjør de seg klare til å ta imot en ny stor levering. Tusenvis av kjoler skal inn i hyllene slik at de kan pakkes og sendes ut til kundene. For designene til Stine Elisabeth Goksøyr er det mange som vil ha.

Tydelig økning i omsetning

Bedriften satser mer og mer på kjoler. Og merket KoKo: Norway, som de startet med er populært. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Egentlig er Goksøyr utdannet blomsterdekoratør, men fikk jobb som produktutvikler før hun var ferdig utdannet. Gjennom den jobben fikk hun reise til utlandet hvor hun fikk innsyn i levering og produksjonsproblematikk.

Stine Elisabeth Goksøyr er utdannet blomsterdekoratør og det vises igjen i den nyeste kolleksjonen. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Jeg har alltid hatt enorm interesse for kjoler. I tillegg har jeg vært veldig opptatt av form og farger.

Det førte til at hun begynte å designe kjoler og interiør etter at hun flyttet hjem til Fosnavåg. Det første året solgte de kun til butikker, men etter ett år ble det nettbutikk for å følge med på den digitale utviklingen.

Damene utvikler stadig nye merker. I år håper de å lanserer merket Tindrande Noreg som skal være ullprodukter. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Etter omsetning på rundt fem millioner de fire første årene kom oppgangen i 2016. Da omsatte de for nesten 8,4 millioner kroner. Sytti prosent av dette kommer fra nettbutikken.

– Hvis det vedvarer de første månedene i året så er vi klar for å ansette flere, sier Goksøyr smilende.

– Styrke å bo i utkanten

Det var helt naturlig å starte firmaet hjemme i Fosnavåg. Der finner Goksøyr roa, og hun mener det har vært en styrke å ha lokalsamfunnet i ryggen.

Designet kjennetegnes av intense og lekne farger. Selv har Goksøyr alltid tenkt at vi må ha flere farger rundt oss. Skal det være svart må klærne ha en god struktur eller kontraster. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Det har vært en drøm. Det har ikke vært noen ulemper med å starte på bygda, sier hun.

– Hvorfor har det blitt så populært?

– Jeg vet ikke. Vi har hatt en langsiktig målsetting der vi har vært trygge på produktet og bygget videre på kvalitet og fasonger. Samtidig har vi spesialisert oss på kjoler. Vi er ikke noe stort firma, men vi er store på kjoler.

Nå vokser merket i Sverige, i tillegg til at de selger til Grønland, Færøyene og Sveits.

Nye utfordringer

Da de startet You Bloom arrangerte Goksøyr blomster som kollegaen Kristin Smådal Hide tok bilder av. Bildene printer de på kjoler, T-skjorter, servietter og kort. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

I 2016 startet de merket You Bloom som kun har blomsterprint, for de leter hvert år etter en ny utfordring.

– Jeg har aldri sett på blomster på denne måten som jeg gjør nå. Blomster er små kunstverk og jeg føler jeg har et hav av muligheter med motiv, sier hun.

Og det nye merket er blitt tatt godt imot.

Denne kjolen, i en av de 50–80 forhandlerne som de selger til, er fra You Bloom-kolleksjonen. I helgene strømmer det gjester fra hotellet til butikken for å sikre seg en kjole. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Det var tydelig at vi kanskje kan kjoler veldig godt. Så skal vi satse litt hardere med T-skjorter mot vår og sommer, før vi til høsten håper å lanserer et merke med ullprodukter.

Andre vil prøve seg

Nå selges kjolene også langt utenfor Norges grenser. De vokser i Sverige, i tillegg til at de leverer til butikker på Grønland, Færøyene og Sveits. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Suksessen blir lagt merke til og Goksøyr får mange henvendelser fra andre som har lyst til å starte opp noe eget. Men det er ikke så lett å gi råd. Selv er hun glad hun hadde erfaring og var såpass voksen da hun startet.

– Vi er så individuelle, og det er ingen dans på roser. Det er beinhard jobb og du må ville det.