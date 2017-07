Dobbelt norsk sammenlagt i O-ringen

Lundanes har fire sekunder til gode på lagkamerat Eskil Kinneberg foran fredagens jaktstart. Verdensmesteren på langdistanse var raskest på mellomdistansen på Bodafjellet i svenske Värmland torsdag.

– Det var et veldig bra teknisk løp i et fint terreng. Men jeg følte meg litt tung fysisk. Uansett er jeg god fornøyd med gjennomføringen, sa Olav Lundanes etter sin andre seier på to dager under O-ringen.

Vinneren sammenlagt får 80.000 svenske kroner.

– Det blir tett, konstaterer Lundanes.

Svenske William Lind er nærmest den norske duoen i tet. Elleve sekunder skiller opp til Lundanes.